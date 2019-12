Salariul minim brut creste de la 1 ianuarie

Ziare.

com

Pentru personalul cu studii superioare, salariul minim brut ramane la 2.350 lei brut lunar.Salariul minim diferentiat pentru angajatii din constructii, de circa 3000 minim brut lunar, va fi pastrat in continuare la acest nivel.La nivel national, castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise recent de Institutul National de Statistica (INS).Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%. In luna octombrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5090 lei, cu 49 lei (+1%) mai mare decat in luna septembrie 2019.