Salariul minim creste de la 1 ianuarie, dar Guvernul s-a razgandit: Angajatii cu vechime nu mai primesc 2.350 de lei

Guvernul se lauda cu efectele pozitive, investitorii avertizeaza ca afecteaza economia

Insa dupa ce a promis ca atat angajatii cu peste 15 ani vechime, cat si cei cu studii superioare primesc de la 1 ianuarie un salariu minim brut de 2.350 de lei, acum Executivul s-a razgandit. De aceasta majorare beneficiaza doar cea de-a doua categorie. Pentru cei cu vechime de peste 15 ani salariul minim brut va fi de 2.080 lei."Discutam azi hotararea prin care majoram salariul minim brut la 2.080 lei, respectiv 2.350 lei pentru angajatii cu studii superioare cu vechime in munca de cel putin un an. Aceasta decizie va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019.Adoptam acest act avand in vedere adoptarea ordonantei de urgenta care prevede acordarea unui salariu minim diferentiat. Asadar, ne indeplinim angajamentul din programul de guvernare", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.In proiectul de hotarare se arata ca in cazul bugetarilor care primesc 2.080 de lei cresterea va fi de 9,47% fata de luna decembrie 2018, iar pentru cei care vor fi platiti cu 2.350 lei lunar majorarea este de 23,6%."Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.080 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 9,47% fata de luna decembrie 2018. In anul 2019, tariful orar este de 12,43 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.350 lei lunar, ceea ce reprezinta o crestere de 23,6% fata de luna decembrie 2018.In anul 2019 tariful orar este de 14,044 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore", se arata in nota de fundamentare a hotararii, publicata de Consiliul Economic si Social.Guvernantii spun ca majorarea salariului minim va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, cresterii puterii de cumparare a salariatilor si reducerii muncii la negru.Totodata, afirma ei, actul normativ are un impact social important, asigurand cresterea nivelului de trai si reducerea decalajelor sociale, precum si diferentierea salariului de baza pentru nivelul de studii superioare.Socul pe piata muncii (asupra numarului mediu de salariati) este absorbit in intregime, iar competitivitatea sectorului concurential nu este afectata, se mai precizeaza in proiect.Cu toate acestea, oamenii de afaceri si investitorii straini au avertizat in mai multe randuri ca majorarea salariului minim va afecta economia."Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor", a atras atentia luna trecuta Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) La randul sau, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim "aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil" va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania , ceea ce poate insemna ca unele companii germane din Romania - mai ales cele din industria prelucratoare - isi vor reduce anumite activitati sau pe viitor vor renunta complet la ele.Si reprezentantii mediului de afaceri au avertizat ca zeci de mii de romani ar putea sa isi piarda locul de munca , iar munca la negru va lua amploare dupa majorarea salariului minim brut pe economie.