Sanitas avertizeaza: Veniturile asistentilor medicali sunt in pericol!

"Eliminarea sporului de continuitate (sporul pentru lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale) ramane singura solutie viabila pentru conservarea veniturilor salariatilor din sanatate si asistenta sociala, mai ales pentru asistentii medicali.Eliminarea indemnizatiei de hrana din plafonul de 30% fara alte modificari legislative nu poate constitui o garantie a pastrarii veniturilor asistentilor medicali, cel putin la nivelul lunii decembrie 2018", au scris, duminica, pe pagina oficiala de Facebook, reprezentantii Sanitas Romania.Acestia au analizat aplicarea etapizata a Legii salarizarii unitare in perioada 2018-2022, in corelatie cu indicatorii macroeconomici (indice de inflatie, putere de cumparare) ajungand la concluzia ca "asistentii medicali au cea mai mica crestere procentuala a veniturilor"."Acestia vor ajunge in anul 2022 sa aiba aproximativ aceeasi putere de cumparare cu cea din 2017", sustin sindicalisii.Ei afirma ca, pe grila de salarizare, asistentii medicali vor avea o pozitie care ii dezavantajeaza in raport cu celelalte categorii de salariati din sanatate si asistenta sociala."Federatia Sanitas solicita imperativ Guvernului eliminarea sporului pentru continuitate din plafonul de 30%. Unul din cele mai importante puncte ale acordului semnat cu Guvernul Romaniei in luna mai 2018 este garantarea pastrarii drepturilor castigate! Ne asteptam ca Guvernul sa isi respecte angajamentele asumate!", au mai transmis sindicalistii.