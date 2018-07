"Seful Casei Judetene de Sanatate Bacau ia lunar 2.200 de lei "spor de vatamare" pentru ca lucreaza la calculator"

Ziare.

Ziarul de Bacau relateaza ca de sporul de vatamare beneficiaza toti angajatii din administratia publica locala, acesta fiind cuprins intre 600 si 1.400 de lei, in functie de salariu.Dan Stoica, purtator de cuvant al CJAS, sustine ca acest spor a fost dat mai mult pentru a compensa scaderea salariilor."Aceste sporuri sunt trecute in Legea salarizarii. Documentatia pentru acordarea sporului de conditii vatamatoare se intocmeste de catre un expert in medicina muncii si se aproba ulterior de alte institutii. Toti angajatii caselor beneficiaza de 15 la suta spor direct si 15 la suta spor pentru activitatea la calculator. Si, pentru ca noi am pierdut la salarii cu Legea Salarizarii", sustine Stoica.Sporul se acorda dupa ce anual o comisie de la Directia de Sanatate Publica vine sa verifice fiecare birou pentru a vedea daca exista calculatoare, xerox-uri, imprimante sau alta aparatura care emite radiatii.