Sindicalist din penitenciare: Cresterea salariilor de la 1 ianuarie va fi anulata de inflatie

Ziare.

com

"Dupa ce ne-a incercat reactia cu un proiect de test, Ministerul Finantelor Publice publica proiectul de OUG privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.In ceea ce priveste salarizarea, pare in plus acea 1/4 din diferenta de pana la coeficientul din grila aplicabila in 2022, ceea ce - in concret - inseamna o crestere aproximativ egala cu rata inflatiei", este de parere Sorin Dumitrascu, presedintele FSANP.Acesta mai spune ca marirea salariilor din 2018, de 25%, a fost anulata de transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, iar viitoarea marire va fi anulata de inflatie."Asa cum in 2018 a fost acordata declarativ o marire salariala de 25%, care a fost anulata prin transferul taxelor sociale, incepand cu ianuarie 2019 Guvernul propune o crestere care este anulata de inflatie, avand in vedere ca alin. (3) din art. 34 din proiect prevede ca toate celelalte drepturi si elemente salariale ingheata", adauga Dumitrascu.