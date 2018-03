Sindicalistii din sanatate ameninta cu proteste: Avem 100.000 de nemultumiti. PSD: Vorbesc despre drobul de sare

O lege care dezbina si pacaleste

Cum nici regulamentul de sporuri nu e gata si negocierile dureaza atat tocmai pentru ca si el creaza inechitati intre angajatii din sistemul public de sanatate, s-a ajuns chiar ca miercuri sa avem si primul protest spontan, al biochimistilor de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani.Liderii Federatiei sindicale Sanitas anunta insa ca nemultumirea este mult mai extinsa si se poate ajunge la proteste generalizate, o decizie in acest sens urmand sa fie luata in prima zi a saptamanii viitoare."Stimati parlamentari, atragem atentia in mod public ca ignorarea in continuare a solicitarilor Federatiei Sanitas nu face decat sa concentreze nemultumirile celor peste 100.000 de membri ai organizatiei si sa conduca la proteste sindicale generalizate. Consiliul National Sanitas se va intruni luni, 12 martie, in sedinta extraordinara, la solicitarea membrilor nostri care cer sanctionarea drastica a tuturor decidentilor pentru atitudinea constant discriminatorie fata de angajatii din sanatate si asistenta sociala", se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa de Sanitas , semnata de presedintele Leonard Barascu.Sindalistii arata ca aplicarea Legii Sanatatatii nu doar ca a creat o discriminare intre categoriile profesionale din sanatate, dar nici chiar pentru medici si asitentii medicali majorarile nu vor atinge cifrele vehiculate in spatiul public de guvernanti."De la 1 martie nu primesc ceea ce li s-ar cuveni, in opinia noastra. Avem farmacist, biolog, psiholog, infirmier si toate celelalte. Aceasta Lege a Salarizarii a reusit sa dezbine echipa medicala. Ati vazut ca astazi au fost proteste spontane . (...)Unele categorii profesionale vor pierde, medicii intr-adevar vor castiga, dar castigurile nu sunt nici pe departe asa cum sunt prezentate in mass-media. Se incearca o compensare pentru regulamentul de sporuri pentru farmacisti, biologi, biochimisti, psihologi", a spus si prim-vicepresedinte Sanitas Iulian Pope, citat de Agerpres."Niciun membru al echipei medicale nu poate lucra fara ceilalti. Medicul nu lucreaza de unul singur; lucreaza cu asistenta, cu infirmiera, cu intreaga echipa", a spus si vicepresedintele Romeo Sandu In schimb, presedintele Comisiei de Munca din Camera Deputatilor, deputatul PSD Adrian Solomon, sustine ca cei care vorbesc de scaderi de salarii sunt ca in povestea drobului de sare."Am scos din lege sintagma unitati sanitare publice astfel incat sa se aplice maririle de la 1 martie pentru tot personalul medical, inclusiv asistentele si medicii din scoli, din centrele de expertiza (...). Am rezolvat si problema ambulantierilor si soferilor de ambulanta pentru ca medicul si cu asistentul nu merg singuri pe masina respectiva la interventie si de multe ori soferul participa activ la resuscitare, caratul targilor. Intra pe grila din 2022 inclusiv soferii, ambulantierii, de la 1 martie", a spus presedintele comisiei.Solomon sustine ca nici pragul de 30% din fondul de salarii pentru sporurile din sanatate nu ii va afecta pe angajati."Salariile nu au cum sa fie mai mici. Sa fie clar. Veniturile nici ele nu pot sa fie mai mici pentru ca vorbim despre sporuri de 100% astazi pe un salariu de 6.000 de lei si vom vorbi de un spor de 30% pe un salariu de 16.000 de lei. Eu cred ca venitul celor din sanatate va fi mai mare. (...) evident ca vor fi cuantumuri de sporuri mai mici, dar raportate la o baza mai mare", a sustinut Solomon.Ceea ce spune deputatul PSD este insa gresit, pentru ca sporurile nu vor fi calculate la nivelul salariilor din martie 2018, ci la cel din ianuarie 2018, dupa cum ne-au precizat liderii Sanitas.La toate acestea se adauga marile intrebari: cum vor arata, totusi, fluturasii pe luna martie si cat timp va putea Guvernul sa sustina majorarile. Deja incep sa apara declaratii despre contributii mai mari care nu doar ar anula din cresterile promise, dar ar afecta toti romanii.