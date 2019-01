Sindicatele din Sanatate se intalnesc cu Dancila si ministrii care au inghetat veniturile: Sa vedem ce a fost in capul lor

Pintea insista ca nu scad veniturile

"Sunt probleme in continuare, mai asteptam. In schimb, mai avem o promisiune pentru saptamana cealalta (27-28 ianuarie - n.red.), o intalnire cu doamna premier si cu cei care au participat la aceasta OUG 114. Incercam in continuare sa gasim solutii. (...) Numai dupa intalnirea cu premierul cred ca putem sa avem solutii concrete cu cei care au initiat OUG 114 - ce a fost in capul lor, si de ce se ingheata anumite sporuri, salarii si de ce la ele, la cele din 2018, exista aceasta raportare", a declarat Barascu, la finalul intalnirii de la Ministerul Sanatatii.Potrivit liderului Sanitas, exista sperante ca revendicarile vor fi rezolvate."Sperante avem, pentru ca nu se poate altfel si nu e bine pentru niciuna dintre parti. (...) Daca se va intampla ceea ce este acolo, un scandal monstru va fi", a spus Barascu.La randul sau, vicepresedintele Federatiei Solidaritatea Sanitara, Gabriel Predica, a explicat ca sunt doua perspective de modificare a OUG, ori prin alta ordonanta de urgenta ori prin procedura parlamentara."Au fost doua tipuri de discutii - discutiile tehnice legate de ceea ce putem obtine prin interpretarea prevederilor actuale ale ordonantei. Noi suntem convinsi ca avem dreptate in anumite chestiuni, spre exemplu, cea legata de modalitatea in care se aplica aceasta crestere pentru cei care beneficiaza de cresterea salariului de baza; initial, aplicam salariul minim pe economie si ulterior ii dam patrimea corespunzatoare. Deci, au fost discutii tehnice de ceea ce putem obtine la momentul actual asa cum arata ordonanta.Partea a doua (a discutiilor - n.red.) tine de ceea ce ne dorim sa obtinem odata cu modificarea ordonantei si sunt doua perspective de modificare: ori printr-o alta ordonanta de urgenta ori la momentul la care aceasta intra in procedura parlamentara de adoptare prin lege.Vom vedea la discutiile ulterioare care va fi modalitatea prin care vom reusi sa obtinem ceea ce ne dorim, adica aplicarea sporurilor la salariile de baza actuale pentru toate categoriile de personal - asta este o solicitare esentiala - si cea de a doua solicitare este ca niciunul dintre salariati sa nu intre intr-o forma sau alta pe o zona de pierdere salariala raportata la decembrie 2018", a afirmat Predica.Aplicarea prevederilor Ordonantei 114 nu duce la scaderi de venituri salariale ale personalului medical si auxiliar, declara ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, saptamana trecuta.Ea spunea ca s-a convenit cu sindicatele sa se faca simulari pentru a vedea exact care sunt principalele nemultumiri pe care le invoca sindicatele legate de prevederile ordonantei si afirma ca vor exista runde de discutii pentru a putea rezolva problemele care au aparut.Pintea a explicat atunci ca tariful orar pentru nivelul garzilor se calculeaza la nivelul salariului de baza din ianuarie 2018, ramanand la acelasi nivel, inainte de majorare."Garzile si sporurile care se aplica la salariile de baza si sporurile de conditii raman inghetate la nivelul 2018, dar salariatii carora le raman inghetate sporurile beneficiaza de majorarile aferente Legii salarizarii", a explicat ministrul pe 8 ianuarie.Amintim ca medicilor si asistentelor li s-au marit deja anul trecut salariile direct la nivelul anului 2022, celelalte categorii urmand sa beneficieze de cresterea treptata in fiecare an. Insa in 2018, invocand aceste cresteri in baza Legii Salarizarii, guvernantii au inghetat sporurile la nivelul lui decembrie 2017, promitand ca un nou regulament va fi negociat anul acesta.Iata ca anul a inceput cu si mai multe inghetari de venituri.