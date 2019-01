Sindicatul National al Agentilor de Politie cere Guvernului sa rezolve inechitatile salariale si reclama pierderea unor drepturi

Ziare.

Reprezentantii SNAP afirma ca organizatia si cele doua ministere "poarta de ceva vreme un dialog al surzilor care, din pacate, nu are niciun rezultat, care nu rezolva problemele financiare ale politistilor"."Pentru alte categorii socio-profesionale ati gasit solutii, lucru foarte bun de altfel, insa pentru politisti solutiile intarzie sa apara, iar cei din M.A.I. pe buna dreptate va arata cu degetul", se arata in scrisoare.SNAP spune ca a ales sa le scrie public celor doi ministri "intrucat raspunsurile primite de la domnia voastra nu limpezesc lucrurile sub nicio forma, ramanand nerezolvate urmatoarele inechitati: pierderea in ultimii ani de catre politisti a unor drepturi salariale; calculul salariului majoritatii politistilor ce are la baza valoarea de referinta din anul 2009; salariul politistului recent incadrat este la fel ca al politistului cu o vechime de 10-15 ani; acordarea inechitabila a sporului de studii superioare, in sensul in care unii dintre agentii de politie cu studii superioare beneficiaza de aceasta, in vreme ce altii nu; salariul politistului foarte mic in comparatie cu preturile din Romania".Conform sursei citate, acestea sunt o parte dintre problemele cu care se confrunta Politia Romana si care trebuie rezolvate cat mai curand."Daca aceste situatii vor trena in continuare, vor adanci mai mult problemele deja existente si vor crea adversitati intre politisti, ceea ce in final va slabi calitatea si promptitudinea serviciului politienesc pentru cetatenii Romaniei", se mai arata in scrisoarea deschisa.