"Sindicatul Politistilor: Dragnea, Olguta Vasilescu si Carmen Dan isi bat joc. Au nenorocit tot ce inseamna forta de munca"

"Noi am venit aici pentru un motiv fundamental - sa fim astezati in grila (de salarizare - n.red.) - adica sa ni se acorde salariul de baza din grila prevazuta in legea 153, pentru ca noi suntem platiti pe un salariu de baza din 2009. Am ramas la fel, iar pe mult trambitatul spor pentru munca suplimentara l-au plafonat la 3%.In rest,(...) De exemplu, daca o sa avem un politist care are 40 de ore suplimentare, din cauza plafonului o sa ii platrasca doar 10-15 ore. Restul la fel, munca patriotica,", a declarat liderul SNPPC Dumitru Coarna.Dumitru Coarna a afirmat ca protestele poltistilor vor continua."Asta inseamna ca domnul Dragnea, doamna Olguta Vasilescu, doamna Carmen Dan vor asigura continuitatea sprijinului politienesc. O sa vina dumnealor sa ne rezolve problemele. Efectiv isi bat joc. (...). In fiecare zi avem amendamene la legea asta (legea salarizarii bugetare-n.red.), pentru ca", spus Coarna.Coarna a afirmat ca in sistem sunt 27.000 - 30.000 de functii libere, iar munca suplimentara este singura modalitate prin care se poate asigura "continuitatea in serviciul politienesc"."Nu, pentru ca nu avem personal care sa acorde liberul de drept (...) avem 27.000 - 30.000 de functii libere in sistem, si atunci sigur ca munca suplimentara este singura modalitate prin care putem sa asiguram continuitatea in serviciul politienesc (...) Ramanem cum am fost, pentru ca asa a dorit domnul Solomon si toata echipa asta a PSD", mai spune acesta.Dumitru Coarna a afirmat ca Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu si Carmen Dan, "nu stiu ce vorbesc".Munca suplimentara este si a fost prevazuta in lege. Practic, in ordonanta 90 emisa de Guvernul lor in decembrie 2017, au interzis plata muncii, ci doar recuperarea in natura.Acum si-au dat seama ca nu exista posibilitatea sa recuperam in natura si incearca o manerva de asta ieftina spunand ca ni se plateste munca suplimentara - fals, au plafonat-o la 3%, nu o sa beneficieze nimeni. In fond, problema noastra nu a fost rezolvata", spune Coarna.Dumitru Coarna a sustinut ca politistii sunt singura categorie socio-profesionala "platita la incadrare la nivel de necalificati"., unde suntem platiti la incadrare la nivel de necalificati", a spus liderul de sindicat.