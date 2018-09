Un bugetar a ajuns sa castige cu 60% mai mult decat un angajat la privat, in medie

Ziare.

De exemplu, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, salariul mediu in administratia publica a fost de peste 4.200 de lei, in timp ce un angajat in mediul privat castiga in medie circa 2.600 de lei net, arata o analiza facuta de jurnalistii de la ProTV.Paradoxal, cresterile de salarii de la stat se datoreaza in cea mai mare masura angajatilor din mediul privat.Statisticile mai arata si ca in lumea bugetarilor foarte putini sunt angajati cu salariul minim pe economie.Conform sursei citate, in urma cu doi ani diferenta dintre salariul brut in mediul bugetar si salariul brut in privat era de 427 de lei, dar intre timp diferenta s-a triplat, ajungand la 1.285 de lei.Mai mult, conform datelor Comisiei Nationale de Prognoza, in 2019 diferenta va creste.Cifrele trebuie corelate si cu productivitatea muncii la stat, care, conform datelor BNR, a ramas aceeasi, randamentul angajatilor fiind cel mai mic din 2012 pana astazi.