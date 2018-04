Un minister care nu mai exista, pe lista celor care primesc salariile inainte de Paste

Ziare.

Un minister care nu mai exista "si-a aratat interesul" pentru ca angajatii sa primeasca salariile inainte de Paste, dupa cum spunea miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Pe lista publicata marti in Monitorul Oficial figureaza si, chiar de premierul Viorica Dancila.Atributiile acestui minister au fost preluate de alte structuri guvernamentale, insa aparent angajatii isi vor primi banii inainte de Sarbatorile Pascale.Miercuri, ministrul Teodorovici a anuntat ca doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste , precizand ca "multi nu si-au manifestat interesul" si ca lista deja publicata in Monitor nu mai poate fi modificata."Am discutat cu fiecare institutie in parte. Ministerul de Finante a creat cadrul legal in baza caruia sa se poata da inainte de Paste acest salariu. M. Noi ca minister de Finante am asigurat cadrul legal.. Ministerele care vor primi salariul inainte de Paste au contactat directorul general al Directiei Regionale al Finantelor, iar acest lucru s-a intamplat si la nivel local. In aceasta plata intra doar salariile, nu si indemnizatiile", a afirmat, miercuri, Teodorovici.Amintim ca, marti, a fost publicata in Monitorul Oficial lista institutiilor de stat unde angajatii isi vor primi salariile inainte de Paste. Pe lista nu figureaza insa Ministerul Educatiei, Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul de Interne.Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a explicat, miercuri, ca institutia pe care o conduce nu a avut timpul necesar pentru intocmirea hartiilor si din aceasta cauza bugetarii din Educatie nu isi primesc banii.Cu toate acestea, premierul Viorica Dancila afirmase, marti, la Parlament, ca doar bugetarii isi vor primi banii inainte de Paste , nu si pensionarii."Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste", a declarat premierul Viorica Dancila.In ceea ce priveste pensiile, premierul a spus ca daca acestea ar fi virate in aceasta saptamana, ar fi o perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.A.D.