1 Decembrie: Unde e asteptat Klaus Iohannis de Ziua Marii Uniri

La 100 de ani de la Marea Unire, la Alba Iulia sunt asteptati peste 100.000 de oameni, mai multi decat au fost acum 100 de ani, cand cei 1.228 de delegati au decis unirea Transilvaniei cu Romania.Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, a declarat, corespondentului Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis va veni la Alba Iulia dupa ce va participa la parada militara de la Bucuresti , cu elicopterul, daca vremea va permite, sau cu avionul pana la Sibiu.Seful statului va participa, la ora 15.00, la inaugurarea Monumentului Marii Uniri, o constructie de 20 de metri inaltime, din piatra, sub forma unor patru cruci si a doua litere "U" intoarse. Acesta este finalizat recent, constructia fiind finantata de Ministerul Culturii cu 10,2 milioane de lei. Tot cu aceasta ocazie va fi inaugurat si Podul Unirii, care face legatura intre monument si Catedrala Reintregirii, in care au fost incoronatii Regii Ferdinand si Maria.Klaus Iohannis va participa, de la ora 15.00, la ceremonialul militar, care se anunta a fi cel mai grandios din ultimii ani. Prin fata oamenilor vor defila peste 2.000 de militari, din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne, dar si foarte multe mijloace tehnice, intre care Humvee-uri (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), Vamtac, TAB-uri Zimbrul, TAB-uri cu aruncator de cal. 82 mm, autocamioane DAC cu aruncatoare de calibru 120 mm, autospeciale pentru depistarea dispozitivelor explozive improvizate, autocamioane DAC cu tunuri antiaeriene 2x35 mm, sisteme de rachete HAWK, radare mobile, centre de comunicatii transportabile tip container radioreleu imbarcate pe camion.Daca vremea va fi favorabila, de la Baza 71 Aeriana "General Emanuel Ionescu" Campia Turzii vor decola noua elicoptere de atac IAR 330 PUMA, care vor zbura in celule de cate trei. Parada va fi deschisa de trei elicoptere cu steag tricolor.De asemenea, potrivit ultimelor informatii, cerul va fi brazdat de sase avioane supersonice de lupta F16, doua avioane de transport - C17 J Spartan si C 130 Hercules - cinci avioane IAR Soim.La Alba Iulia sunt asteptati aproape toti membrii Familiei Regale, Patriarhul Romaniei si al Ierusalimului, mai multi comisari europeni, ministri, parlamentari de la toate formatiunile politice, primari din mai multe judete ale tarii, dar si din Austria, Germania si Italia.Manifestarile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei vor incepe, in acest an, din seara zilei de 29 noiembrie cu spectacol de folk, la Casa de Cultura a Sindicatelor.In dimineata zilei de 30 noiembrie manifestarile continua cu ceremonii militare de depunere de coroane si jerbe de flori la Statuile lui Ion I.C. Bratianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regelui Ferdinand I si a Reginei Maria, dar si cu arborarea drapelului in Piata Tricolorului.De asemenea, vor fi depuse coroane si jerbe de flori si la mormantul lui Samoila Marza, singurul fotograf al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918. Nici dupa 100 de ani nu exista explicatii clare cum de singurele fotografii de la cel mai mare act de vointa al tuturor romanilor au fost facute de un tanar de 32 de ani, venit dintr-un sat de langa Alba Iulia. Cert este ca nici Samoila Marza nu stia ca el urma sa fie singurul "fotograf al Unirii". Pe de o parte, unele surse istorice sustin ca fotograful oficial al orasului, Arthur Bach, angajat de catre organizatorii Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, ar fi boicotat evenimentul, insa altele arata ca el nu a fost contactat deoarece nimeni nu s-a gandit la acest aspect.Vor mai fi depuse coroane si jerbe de flori si la mormantul lui Ion Arion, singurul "erou martir al Marii Uniri", care a fot impuscat in 30 noiembrie 1918 pentru ca flutura, pe geamul trenului care ducea spre Alba Iulia, steagul tricolor si milita pentru unirea Transilvaniei cu Romania.Tot in ziua de 30 noiembrie, in program mai figureaza lansarea unor volume de arta, dezvelirea a doua busturi - Thomas Woodrow Wilson si Emmanuel de Martonne -, respectiv concerte de muzica usoara si clasica.In dimineata Zilei de 1 Decembrie programul continua, de la ora 7.00, cu oficierea Serviciului Religios, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia.De la ora 8.00 are loc Marsul Unirii. Zeci de mii de romani din mai multe judete, Republica Moldova si diaspora sunt asteptati la un mars al Centenarului, organizat pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Traseul are sase kilometri, iar participantii la mars vor veni cu steaguri ale Romaniei de la 1918, insemne tricolore si vor intona cantece patriotice.De la ora 10.30, in Sala Unirii din Alba Iulia, se va da citire "Rezolutiunii Adunarii Nationale de la Alba lulia". Sala Unirii reprezinta un simbol si templu al Romaniei Mari, in care delegatii romanilor transilvaneni au votat Unirea Transilvaniei cu Romania, cladirea fiind proaspat reabilitata.La ora 10.45, in fata Salii Unirii are loc primirea Soliilor din Cetatile de Scaun, iar cei prezenti vor asculta mesaje emotionante care vor aduce aminte de momentele petrecute la 1918.De la ora 12.30 va avea loc sfintirea Monumentului Unitatii Nationale.Masa populara va fi formata din circa 36.000 de portii, numar record. Bucatarii vor gati pentru turisti si localnici mamaliga cu branza, fasole cu carnati si varza cu carnati.In ziua de 1 Decembrie vor avea loc numai concerte de muzica populara si cantece patriotice, iar seara se va incheia cu spectacol de artificii si un omagiu sunetului romanesc, cu un recital de nai si orga.In dimineata zilei de 2 decembrie va avea loc un spectacol pentru copii, reconstituirea momentului de intrare a Armatei Romane la Alba Iulia si se va incheia cu concerte.Cu autobuzele Societatii de Transport Public se va circula, gratuit, de 1 Decembrie, iar circulatia rutiera va fi dirijata de sute de politisti, in speranta ca traficul sa nu fie paralizat.De asemenea, intrucat majoritatea strazilor vor fi blocate, la intrarile in oras, dinspre Cluj-Napoca, Sibiu si Muntii Apuseni se vor amenaja parcari imense, pe terenuri agricole, in care incap peste 8.000 de masini si 300 de autobuze.In dimineata zilei de 1 Decembrie 1918, in sala mare a cazinoului militar s-au adunat cei 1.228 de delegati alesi din toate categoriile sociale si veniti de pe intreg cuprinsul pamantului transilvan pentru a vota Unirea Transilvaniei cu Romania.In cadrul Marii Adunari Nationale s-a prezentat Rezolutia de Unire care cuprindea un amplu si avansat program de reforme democratice care urmau sa stea la temelia noului stat. Rezolutia adoptata de Marea Adunare Nationala, primita cu entuziasm de multimea masata pe intinsul platou din spatele cetatii, a pecetluit unirea Transilvaniei cu Romania si a conturat totodata sensul dezvoltarii democratice a societatii romanesti.Rezolutia Marii Adunari Nationale a fost citita delegatilor de catre Vasile Goldis, iar apoi a fost votata.Pe 27 iulie 1990, Parlamentul a decis ca 1 Decembrie sa devina Ziua Nationala a Romaniei.