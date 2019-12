27 decembrie si 3 ianuarie ar putea fi declarate zile libere pentru bugetari

Ziare.

"Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificarilor stabilite", se arata in proiectul de hotarare.Astfel, bugetarii vor avea o prima minivacanta de miercuri, 25 decembrie pana duminica, 29 decembrie.O a doua perioada de minivacanta va incepe miercuri, 1 ianuarie si se va incheia duminica, 5 ianuarie.Prevederile nu se aplica insa la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta din cauza caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.De asemenea, prevederile "nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 si nici participantilor in aceste procese".Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a solicitat in scris Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la care este arondat si turismul, sa propuna in Guvern acordarea de zile libere, care ulterior sa fie recuperate, pe 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020, zile de vineri.Reprezentantii FPTR spun ca zeci de mii de romani si-au rezervat vacante care includ si aceste zile, insa nestiind inca daca vor fi libere, nu si-au platit sejururile."Noi cerem clarificarea situatiei acestor zile libere, pentru ca l-am vazut pe premier la TV declarand ca inca n-a luat nicio hotarare referitor la ele. Toata lumea asteapta sa fie libere si, din cauza faptului ca nu stiu daca o sa se intample sau nu asta, oamenii au facut rezervari la hoteluri, dar nu le-au platit, desi mai sunt putine zile pana la Craciun si Revelion", a declarat pentru Profit.ro Dragos Raducan, prim-vicepresedintele FPTR.