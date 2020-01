Astazi este Craciunul pe rit vechi

Ziare.

com

Calendar iulian (cunoscut si sub numele de "stilul vechi") intrat in vigoare la 1 ianuarie 45 i.Hr. s-a remarcat prin simplitatea sa. Datorita faptului ca anul iulian era mai mare decat anul tropic, iar formula pentru a calcula anii bisecti a facut ca acesti ani sa se repete prea des, in cele din urma in calendar sarbatorile religioase importante, cum ar fi Pastele nu se mai sincroniza cu data fixa pentru evenimentul astronomic, echinoctiul de primavara, si a ajuns sa fie sarbatorit inaintea acestui eveniment, potrivit thoughtco.com/gregorian-calendar. Astfel, in timp punerea in concordanta a anului calendaristic cu cel tropic a devenit deosebit de necesara.Noul calendar numit gregorian, in memoria papei Grigore al XIII-lea, si ulterior "stilul nou" a inceput prin omiterea a zece zile din calendar astfel ca ziua urmatoare (zilei de joi) datei de 4 octombrie 1582 (care este 5 octombrie 1582, in calendarul vechi) a fost cunoscuta ca (zi de vineri) 15 octombrie 1582. Documentul semnat de Papa Grigorie al XIII-lea este o scrisoare datata din 9 februarie 1581, inaintea adoptarii calendarului gregorian, potrivit www.papalartifacts.com. Aceasta prevedea mai multe reguli noi printre care si schimbarea modului de calcul al anilor bisecti si stabilirea datei de Paste.Calendarul iulian a fost folosit de intreaga crestinatate, timp de 15 secole. Si tot de calendarul iulian s-au servit si Sfintii Parinti la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), la calcularea datei Pastilor.In 1923, la Consfatuirea interortodoxa de la Constantinopol, majoritatea Bisericilor Ortodoxe a hotarat sa renunte la calendarul iulian si sa adopte un nou calendar, insa data Pastilor se calcula inca potrivit calendarului iulian, in care echinoctiul de primavara are loc cu 13 zile mai tarziu. Calendarul indreptat, intrebuintat de catre ortodocsi in urma acestei intalniri, s-a numit neo-iulian sau constantinopolitan. La reuniune nu au participat toate Bisericile Ortodoxe autocefale sau nationale.De aceea, indreptarea calendarului adoptata cu acel prilej a ramas sa fie introdusa de fiecare Biserica Ortodoxa la data pe care o va dori, pentru a se evita astfel tensiunile care ar fi putut sa apara in urma unei impuneri stricte in aceasta privinta. Indreptarea calendarului din 1924 a fost totusi adoptata de catre cele mai multe Biserici Ortodoxe, au ramas insa cateva dintre acestea cu calendarul iulian neindreptat. Intre Bisericile Ortodoxe care nu au facut aceasta schimbare se numara: Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusa si Biserica Sarba, precum si Manastirile din Sf. Munte Athos, cu exceptia Vatopedului, acestea se numesc "pe stil vechi", pentru ca praznuiesc Pastile si toate sarbatorile dupa vechiul calendar, adica dupa "stilul vechi", conform site-ului www.crestinortodox.ro.Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924.Craciunul pe stil vechi este sarbatorit in tara noastra in comunitatile de rusi, ucraineni si sarbi. Astfel, pentru rusii lipoveni care traiesc in judetul Suceava, in comunitati din Climauti, comuna Musenita, Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei, Manolea, comuna Forasti, in municipiile Suceava, Falticeni, Radauti si in orasul Gura Humorului, dar si pentru cei care s-au stabilit in Dobrogea, sarbatorile de iarna incep in 7 ianuarie, cand este Craciunul pe stil vechi.