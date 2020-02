Atentie la martisoare: Sfaturi de la Protectia Consumatorului ca sa nu fim pacaliti de comercianti

▪ detalii corecte, precise si complete referitor la produsul cumparat (tilul metalului, natura pietrelor etc);

▪ datele de identificare ale operatorului economic de unde se achizitioneaza produsul.

Ziare.

com

"In aceasta perioada, martisoarele se vand peste tot, de la tarabe pana la supermarket-uri, magazine de bijuterii si targuri de cadouri organizate in perioada premergatoare zilelor de 1 si 8 martie. Conteaza foarte mult de unde alegem martisoarele. Daca optam pentru o bijuterie fina din aur, argint sau batuta cu pietre semipretioase, ar fi bine sa o cumparam numai din magazine autorizate care vand bijuterii. Un martisor din argint vandut la colt de strada si care costa cativa lei nu poate fi din argint!", a transmis ANPC.Potrivit ANPC, oferirea drept martisor a unei bijuterii din metal pretios, cu sau fara pietre pretioase, a devenit din ce in ce mai obisnuita, astfel ca piata metalelor pretioase ofera o gama foarte larga de produse, de la clasicele modele de martisoare la bijuteriile foarte sofisticate."Atentie si la ambalaj! Indiferent de ce martisor veti alege, acesta trebuie sa aiba un ambalaj, respectiv un plic, o cutiuta, un saculet etc. Nu cumparati martisoare cu ambalajul rupt, mototolit, murdar sau patat. Si ambalajul conteaza foarte mult. Verificati ca snurul sa nu se desprinda, sa nu se desire si sa fie de calitate. Pentru consumatori , informarea poarta un rol esential inainte de cumpararea propriu-zisa", a mai transmis ANPC.Sursa citata a precizat ca cel mai important lucru, care trebuie luat in considerare atunci cand se cumpara acest tip de produse, este increderea pe care o ofera furnizorul de astfel de bunuri."De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie sa se tina seama, referitor la increderea conferita de furnizor, este autorizatia eliberata de catre ANPC operatorilor economici care desfasoara operatiuni cu metale pretioase, a carei copie trebuie sa fie afisata intr-un loc vizibil, in interiorul magazinului. Sfatuiesc consumatorii sa evite cumpararea martisoarelor din metale pretioase si/sau pietre pretioase de la vanzatorii ambulanti", a transmis Paul Anghel, directorul general al ANPC.Achizitionarea martisoarelor/bijuteriilor din metal pretios trebuie sa se faca de la operatorii economici autorizati de catre ANPC sa efectueze operatiuni cu metale pretioase. Consumatorii trebuie sa se sa se fereasca de oferte de vanzari nesolicitate, de vanzatorii ambulanti sau care se afla in spatii neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse.Directia Metale Pretioase din cadrul ANPC, dispune de laboratoare de analiza si personal specializat pentru analizarea si expertizarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase.La achizitionarea martisoarelor/bijuteriilor din metal pretios consumatorii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:- sa solicite informatii complete despre produs, pret, conditii de cumparare;- sa se asigure ca primesc un Certificat de calitate in original, care trebuie sa contina obligatoriu:- sa se asigure ca primesc factura fiscala sau bonul fiscal care sa justifice achizitionarea produsului;- sa ceara informatii suplimentare despre garantia oferita produsului si eventualele probleme de service ce pot sa apara;- sa verifice politica, respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, in cazul aparitiei unor defecte ulterioare.