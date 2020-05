Azi e Ziua mondiala a rasului: Nu radem pentru ca suntem fericiti, ci suntem fericiti pentru ca radem

Ziare.

com

Ziua mondiala a rasului este initiativa medicului indian Madan Kataria, fondatorul miscarii "Laughter Yoga" ("Hasyayoga"), adica terapia prin ras. Kataria este si autorul cartii "Laugh For No Reason" (2002) ("Razi fara motiv").Tema zilei dedicata rasului din anul 2020 esteDesi unii ar putea considera ca, in contextul pandemiei, o zi a rasului nu este cea mai potrivita, Madan Kataria tine sa ii contrazica:Desigur, traditionalele intalniri si spectacole nu vor mai avea loc, dar cei interesati de o portie sanatoasa de ras pot accesa paginile de socializare ale diferitelor cluburi infiintate de adeptii terapiei prin ras. De exemplu, laughteryoga.org/zoom-laughter-club/ si laughteryoga.org/trainings/skype-laughter-club/ In prezent, exista mai mult de 10.000 de Cluburi de Ras in peste o suta de tari, inclusiv in Romania, precizeaza http://www.laughteryoga.ro/ Potrivit paginii de Facebook a Clubului Laughter Yoga din Bucuresti, "De fiecare data cand reusesti sa gasesti umorul intr-o situatie dificila, castigi.".Efectele terapiei prin ras sunt cat se poate de serioase si importante, conform laughteryoga.org/ De exemplu, sustin adeptii terapiei amintite, eliberarea endorfinelor prin ras poate schimba in bine starea de spirit dupa doar cateva minute. Endorfinele, numite uneori si "molecule ale fericirii", sunt substante chimice produse de creier ca raspuns la o varietate de stimuli. Acestea pot reduce stresul, proprietatile lor analgezice fiind comparate chiar cu cele ale morfinei. Mai mult, eliberarea endorfinelor in organism poate duce la imbunatatirea sistemului circulator si intarirea celui imunitar.In al doilea rand, terapia inspirata de Madan Kataria promite transformarea bunei-dispozitii in adevarate exercitii de respiratie si de tip cardio, ceea ce, pe termen lung, ajuta la oxigenarea mai buna a organismului si la mentinerea unui tonus ridicat.Primul club de terapie prin ras a fost infiintat de Madan Kataria in anul 1995, intr-un parc din Mumbai, numarand sase persoane. Kataria a organizat pentru prima data Ziua mondiala a rasului in 1998, tot la Mumbai, cu participarea a peste 12.000 de oameni. Evenimentul a trecut curand granitele Indiei, in anul 2000 peste 10.000 de danezi marcand aceasta zi in centrul capitalei Copenhaga.Primul om de stiinta care a sugerat ca fenomenul rasului merita studiat in mod serios a fost psihologul William F. Fry, profesor la Universitatea Stanford, California. In 1964, a solicitat fonduri publice pentru a demara cercetari asupra efectelor psihologice si fiziologice ale rasului. William Fry s-a autointitulat "primul gelotologist" (de la grecescul "gelos", a rade), noteaza laughteronlineuniversity.com Un alt pionier al gelotologiei a fost Norman Cousins, jurnalist si activist pentru pace care, in 1964, a sustinut ca umorul l-a ajutat sa treaca mai usor peste cumplita boala de care suferea, artroza reactiva. In acest sens, a publicat faimoasa carte "Anatomia unei boli" ("Anatomy of an Illness"), publicata in 1979.In 1987, a luat fiinta Asociatia Americana pentru Terapie prin Umor, a carei adresa electronica este aath.org.