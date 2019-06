Azi este Inaltarea Domnului

Ziare.

Din secolul al IV-lea Biserica sarbatoreste Inaltarea intr-o zi de joi, inainte de Cincizecime-Rusalii.Despre cum S-a aratat Hristos ucenicilor si femeilor mironosite dupa Inviere si cum la 40 de zile de la acel moment a venit in mijlocul lor, pe cand ei se aflau la Ierusalim, relateaza sfantul evanghelist Luca.Evanghelia arata cum s-au infricosat ucenicii cand l-au vazut, crezand ca este o naluca, iar Hristos inviat i-a linistit, aratandu-le semnele cuielor si cerand sa manance, apoi: "I-a dus afara pana spre Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-se Lui, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare. Si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu". (Luca cap. 24; 50-53)Prin Inaltare, Hristos a implinit misiunea pe care a avut-o de la Dumnezeu-Tatal: sa vina in lume, sa Se nasca, sa traiasca, sa sufere, sa moara si sa invieze.Inaltarea Domnului a fost un eveniment din istoria Bisericii care s-a petrecut in vazul oamenilor, in lumina si in plina zi.Cel putin ucenicii Mantuitorului au fost prezenti la Inaltarea Sa, pentru ca intreaga lume sa cunoasca prin ei ca Iisus Hristos S-a Inaltat la cer cu trupul transfigurat prin Inviere.Dupa Inaltarea la cer, apostolii au devenit martorii Lui Hristos, propovaduind Evanghelia din Ierusalim pana in Palestina si in tarile si centrele din Marea Mediterana: Antiohia, Corint, Efes.Cartea Faptele Apostolilor face cunoscuta calatoria sfantului apostol Pavel la Roma. Sfantul Pavel din prigonitor al crestinilor a ajuns cel mai activ apostol, convertit dupa intalnirea pe care a avut-o cu Hristos inviat pe drumul spre Damasc.Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste la Inaltarea Domnului si ziua de pomenire a eroilor neamului romanesc.Pomenirea eroilor la praznicul Inaltarii Domnului a fost hotarata de Sfantul Sinod al BOR in 1920. Aceasta decizie a fost consfintita ca Zi a Eroilor si sarbatoare nationala bisericeasca prin hotararile Sfantului Sinod din 1999 si 2001.