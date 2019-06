Azi este Ziua internationala a copilului - De cand se sarbatoreste si ce surprize ii asteapta pe cei mici in Bucuresti

Surprize pentru copii

Adunarea Generala a ONU a sugerat guvernelor ca aceasta zi sa sa fie celebrata de fiecare tara la o data pe care o considera potrivita.Organizatia Natiunilor Unite marcheaza aceasta zi la 20 noiembrie, data la care au fost adoptate Declaratia Drepturilor Copilului in 1959 si Conventia asupra Drepturilor Copilului in 1989. Conventia stabileste o serie de drepturi ale copiilor, intre care dreptul la viata, la sanatate, la educatie, la joaca, la viata de familie, protectie impotriva violentei.In Romania, Ziua internationala a copilului este sarbatorita la data de 1 iunie, ca si in alte aproximativ 50 de tari. Totodata, peste alte 100 de tari celebreaza o zi a copilului la date diferite.La 16 noiembrie 2016, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care este modificat Codul muncii prin declararea zilei de 1 Iunie - Ziua Copilului ca sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Astfel, in 2017, pentru prima data, ziua de 1 iunie este nelucratoare. Camera Deputatilor a adoptat, in luna octombrie 2016, legea prin care Ziua Copilului devine zi libera nelucratoare pentru romani.In ziua de 1 iunie 2019, mai multe institutii sau organizatii au pregatit surprize si evenimente dedicate copiilor. Astfel,organizeaza expozitia temporara "Dintre mii de jucarii...", care este deschisa pana la 1 iulie 2019 si poate fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele 10.00 - 18.00.Laare loc a doua editie a manifestarii "Copii, Traditie si Istorie Militara", incepand cu ora 10.00. Copiii pot participa la activitati cu caracter educativ si sportiv, la intreceri ale micilor cercetasi si jocuri interactive, pot admira standuri de prezentare a istoriei miscarii cercetasesti.Sia pregatit activitati distractive, conferinte, ateliere de creatie, precum si o expozitie cu animale vii, adusa la muzeu de Asociatia "Pajura". Incepand cu ora 10.00, copiii pot admira cele mai spectaculoase rase de pasari si exemplare de gaini de rasa, porumbei, fazani, papagali si iepuri din cele mai frumoase rase europene, care vor popula curtea muzeului pentru in 1 si 2 iunie. Pe langa Festivalul Animalelor, cei mici au prilejul sa participe la ateliere desfasurate in aer liber si in salile muzeului, precum si la o intalnire speciala cu temerarii exploratori Dodi si Roni.Tot in 1 iunie,organizeaza "Clinceni Airshow" - un spectacol dedicat copiilor, care se desfasoara intre orele 11.00-17.00., copiii sunt asteptati la "1uniFEST, cel mai Itsy Bitsy Festival", intre orele 8.00-20.00.ii asteapta pe copii de 1 iunie, intre orele 10.00-13.00, la evenimentul "Expeditie sub apa", iarorganizeaza o petrecere de Ziua copilului, la sediul din str. Popa Soare nr.29, incepand cu ora 11.00.a planificat pentru 1 iunie mai multe lansari de carte pentru copii. Editura Nemira ii asteapta pe cei mici la Scena Agora, ora 12.00. pentru lansarea volumului "Poveste pentru Maria", scrisa de Ioana Bildea Constantinescu. Invitati - Ana Nicolau si Radu Paraschivescu.Editura Niculescu lanseaza, la ora 18.00, Seria "Intrebari mari si mici". Intre orele 12.00-13.30, copiii sunt asteptati la atelierul de creatie "Copacul anotimpurilor", unde vor confectiona un copac inspirandu-se din noua aparitie a colectiei "Chit-chit citeste: Anotimpurile".