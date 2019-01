Cadouri inedite de sarbatori. Galatenii au adoptat caini si pisici de la un adapost pentru animale

Ziare.

com

Reprezentantii padocului din Galati spun ca inainte de Craciun si de Anul Nou creste numarul adoptiilor, deoarece oamenii vor sa faca fapte bune si cadouri suprinzatoare celor dragi.Galatenii au venit la adapostul pentru animale fara stapan situat la iesirea din oras si au adoptat caini si pisici cu povesti impresionante. Catelusa Mimi, de exemplu, sta de 11 ani la adapost, iar de acum incolo va fi prietena unei fete cu autism."Eu am venit ca voluntar la adapostul de animale. Aici am intalnit-o pe catelusa Mimi, este o batranica. Fetita mea are autism si la inceput ii era frica de catei. A cunoscut-o pe Mimi si aceasta teama a disparut. E ca o terapie pentru ea, socializeaza foarte bine. Asa ca i-am daruit un cadou de sarbatori fetitei, iar acestui animal caldura pentru zilele care le mai are", povesteste Ana Tataru, mama fetei care a adoptat-o pe Mimi.De sarbatori, casa noua si-au gasit si cateva pisici. Felix este un motan de doar cateva luni care a ajuns la spitalul animalelor fara stapan dupa ce a fost lovit de o masina. "Felix a fost ingrijit si tratat la spitalul animalelor fara stapan, iar acum este perfect sanatos. Ne bucuram tare mult ca si-a gasit o familie de sarbatori, ca va primi dragostea si caldura de care are nevoie. Este un pisoi norocos", a declarat pentru MEDIAFAX Lilu Gal, asistent veterinar la Spitalul animalelor fara stapan.Motanul Felix a fost adoptat de un tanar care a spus ca il considera un nou membru al familiei sale."M-am gandit ca avem nevoie de un membru nou in familie, acasa mai avem o pisica. Si cred ca se vor intelege bine, ii va fi mult mai bine decat aici. Eu sunt un iubitor de animale, le-as adopta pe toate daca as putea", a spus Alexandru Bastea.Familia Necula din Galati a adoptat doi caini de la padocul animalelor fara stapan. A aflat despre Bombonel si Police in urma unei postari pe Facebook si a mers la adapostul de animale sa-i intalneasca. Familia mai are o pisica, adoptata si ea tot de la padoc. Desi se cunosc de cateva zile, cainii Bombonel si Police si pisica Mitirichi alearga prin casa si se joaca impreuna cu copiii familiei."Despre Bombonel am aflat de pe pagina de Facebook a asociatiei pentru protectia animalelor. Are patru anisori, avea ochii tristi si m-a impresionat. Am mers la padoc sa-l luam acasa. Cand l-am luat, nu suporta nici macar sa-l atingi, am incercat sa-l iau de labute, isi tragea labutele, acum ne pupam, ne luam in brate, doarme la spatele meu. Tot la padoc l-am intalnit si pe Police, are doar cateva luni, a fost dragoste la prima vedere.... Sunt fericiti acum, se joaca cu copiii, cu pisica, ne alergam prin casa. Casa s-a umplut, vreau sa va spun ca e o nebunie, nu mai e liniste. S-au imprietenit si cu pisica, i-a responsabilizat si pe copii, unul se ocupa cu mancarea, unul ii scoate afara la plimbare. Animalele te imblanzesc in vremurile astea urate si triste. Chiar ne bucuram, radem toata ziua", a povestit Elena Necula.Reprezentantii adapostului ii incurajeaza pe galateni sa adopte caini si pisici si spun ca prezenta unui animal in casa ii schimba viata proprietarului."Apreciem faptul ca in perioada sarbatorilor oamenii cu suflet se gandesc la animalele de la padoc si vin si adopta, le ofera un camin. Ne dorim sa aiba parte de un asemenea cadou ca cat mai multi catei si pisici. In plus, un animal iti poate schimba viata. Daca adopti un caine, te obliga sa faci miscare pentru ca esti nevoit sa-l scoti la plimbare. O pisica te relaxeaza cand vii acasa de la munca. Cu tandretea ei, te ajuta sa elimini din stresul acumulat in timpul zilei. Astfel ca, indiferent ce animalut veti alege, sigur va va imbunatati calitatea vietii", a declarat corespondentului MEDIAFAX administratorul adapostului, Corina Grigore.Cei care au adoptat animale in preajma sarbatorilor au primit cadou o cusca pentru transport si jucarii pentru animale. In padocul asociatiei mai sunt inca 1.200 de caini si 100 de pisici care asteapta sa isi gaseasca stapani.