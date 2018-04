Catolicii si protestantii sarbatoresc azi Invierea Domnului

Ziare.

Pastele a fost sarbatorit inca din epoca apostolica. Cuvantul " Paste " vine din ebraicul pesah - trecere. Pastele evreilor marcheaza trecerea "poporului ales" prin Marea Rosie, din robia Egiptului in pamantul fagaduintei, Canaan.Pastele crestinilor este, in primul rand, sarbatoarea Invierii Domnului.Sarbatoarea Pastelui este considerata una a bucuriei date de vestea Invierii Mantuitorului.Ea este precedata, in timpul Saptamanii Sfinte, de comemorarea patimii si mortii Domnului. In joia de dinaintea Pastelui au loc Liturghia Crismei sau a Uleiurilor Sfinte si Liturghia Cinei Domnului. In Vinerea Sfanta, credinciosii romano-catolici, in semn de participare exterioara la jertfa Mantuitorului, tin post - mananca doar o data - si se abtin de la carne.In Sambata Sfanta, Biserica Catolica privegheaza in rugaciune si nu se celebreaza in cursul zilei nicio actiune liturgica.In noaptea de sambata spre duminica, este celebrata Vigilia Pascala, care exprima trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus Cristos Inviat.Ritualul incepe in fata bisericilor prin binecuvantarea focului si aprinderea lumanarii pascale, simbol al luminii lui Cristos cel Inviat. Timp de aproape o ora, lecturile din Vechiul si Noul Testament amintesc credinciosilor fagaduinta lui Dumnezeu, Creator si Mantuitor, de a fi mereu alaturi de om, o fagaduinta ce culmineaza cu Vestirea Invierii.Putin timp inainte de miezul noptii, clopotele bat din nou, dupa o tacere de trei zile. Tot atunci, pentru prima oara, dupa 40 de zile de post, se va intona cantarea "Aleluia".Lumanarea pascala, cufundata in apa botezului, aminteste faptul ca prin Botez fiecare crestin moare si invie odata cu Cristos. Facuta din ceara alba, lumanarea are trasat pe ea semnul crucii. Chiar la inceputul celebrarii, deasupra acestei cruci este inscrisa litera greceasca Alpha, iar dedesubt Omega, prima si ultima litera din alfabetul grecesc. Cele patru cifre ale anului sunt trecute intre bratele crucii. Lumanarea este simbolul prezentei permanente a lui Cristos.Duminica, la Vatican, Papa rosteste mesajul traditional "Urbi et Orbi" (catre cetate si lume) de la balconul central al bazilicii "Sfantul Petru".In anul 2025, catolicii vor sarbatori din nou Pastele in aceeasi zi cu ortodocsii.Din 1582, bisericile Catolica si Ortodoxa folosesc calendare diferite, astfel ca cea Catolica se ghideaza dupa calendarul Gregorian, in timp ce Biserica Ortodoxa a pastrat calendarul Iulian.