Constanta: Peste 10.000 de credinciosi sunt asteptati la manifestarile religioase de la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei"

Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Tomisului, sambata, de la ora 9.30, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin, Sfanta Liturghie va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi.Potrivit reprezentantilor Gruparii Mobile de Jandarmi "Tomis" Constanta, la acest eveniment sunt asteptati peste 10.000 de credinciosi din Constanta si din judetele invecinate. Ordinea si siguranta publica vor fi asigurate de peste 100 de jandarmi, dar si de politisti. Ei vor actiona in principal, pentru protectia participantilor, asigurarea masurilor de ordine publica pe timpul desfasurarii ceremonialului religios, prevenirea si combaterea oricaror fapte care aduc atingere normelor de convietuire sociala. Dispozitivele de ordine vor fi formate din echipe de patrulare pedestra si auto, precum si echipe de interventie mobile.Sfantul Apostol Andrei este ocrotitorul Romaniei si cel dintai chemat dintre apostoli, care a adus cuvantul Evangheliei pe pamantul Dobrogei de astazi.Conform istoricilor bisericesti, Sfantul Apostol Andrei a fost martirizat in cetatea Patras, din Grecia de astazi, prin rastignire, cu capul in jos, pe o cruce in forma de X, numita "crucea Sfantului Andrei". Moastele sale au fost duse la Constantinopol in anul 350. In anul 850, imparatul Vasile I Macedoneanul a redat locuitorilor din Patras capul sfantului apostol. In urma celei de-a patra cruciade, moastele Sfantului Andrei au ajuns la Amalfi, in Italia, apoi, in 1462, ele au fost duse la Roma. In anul 1964, capul Sfantului Andrei a fost inapoiat locuitorilor din Patras.In anul 1995, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane l-a declarat sfant cu cruce rosie, fiind cinstit in toata Patriarhia romana, iar in 1997, Sfantul Andrei a fost numit Ocrotitor al Romaniei. In anul 2012, 30 noiembrie a devenit zi de sarbatoare legala.Conform scrierilor teologice si istorice, Sfantul Apostol Andrei a ajuns pe pamantul dobrogean in jurul anului 60 d. Hr. si s-a oprit cu ucenicii sai acolo, unde a gasit trei preoti pagani care slujeau in pestera, geti de neam, cunoscuti sub numele Innal, Rimmal si Pinnal. Pestera este situata in Dealul Urluiului, la 4 kilometri de localitatea Ion Corvin si aproximativ 80 de kilometri de Constanta.Conform traditiei, aici s-a adapostit Sfantul Apostol Andrei, fiind considerata primul lacas de cult de pe teritoriul tarii noastre si poarta de patrundere a crestinismului pe teritoriul Romaniei.I-a botezat in apa unuia din izvoarele care curge langa pestera (paraul Cuzgun), dupa care au fost hirotoniti ca preoti crestini. Izvoarele se vad si astazi, iar localnicii si pelerinii le considera izvoarele cu apa cea mai buna din tot cuprinsul Dobrogei. Acest loc de rugaciune si vietuire duhovniceasca a devenit o adevarata vatra monahala, cunoscuta bine in zona, asa cum demonstreaza toponimia locului. Padurea care adapostea sihastria s-a numit in popor sfanta, iar valea din imprejurimi Valea Calugarilor.In primavara anului 1943, pestera si izvoarele au fost redescoperite de preotul Constantin Lembrau, impreuna cu Jean Dinu, teolog si jurist cu studii la Sorbona. In acelasi an s-au inceput lucrarile de amenajare a pesterii si a incintei. La intrarea in pestera s-a ridicat o fatada din zid de piatra tencuita in exterior, iar in fata pesterii s-a amenajat un platou pentru slujbe. La 30 iulie 1944, Episcopul Chesarie Paunescu a sfintit locul, redandu-l cultului, redevenind loc de inchinare si de rugaciune, asa cum a fost in decursul vremurilor.Greutatile razboiului au dus insa, incetul cu incetul, la uitarea pesterii si la intrarea ei in ruina. Starea ei de degradare s-a accentuat odata cu desfiintarea fortata a Episcopiei de Constanta, in anul 1948, si transferarea Episcopului Chesarie si a administratiei eparhiale la Galati.Abia in cursul anilor 1986-1989, prin grija arhiereului Lucian Florea, pe atunci vicar episcopal la Galati, au fost curatate intrarea si interiorul pesterii. Turla de piatra a fost inaltata pana la un metru deasupra pamantului, ca sa nu intre in pestera apa ce se scurgea de pe deal.In vara anului 1990, doi vietuitori de la manastirea Sihastria, ieromonahul Victor Ghindaoanu si monahul Nicodim Dinca, care era de fel din partea locului, din satul Zorile, au sosit in Dobrogea cu gandul de a reface vechea vatra monahala. S-au ridicat chilii, un paraclis, iar la 17 octombrie 1993 s-a pus piatra de temelie a bisericii mari. Tot atunci s-a turnat fundatia noului paraclis.In primavara anului 1994, Arhiepiscopia Tomisului a hotarat ca Sf. Andrei sa fie socotit ocrotitorul Dobrogei. Sfantul Andrei este acum ocrotitorul Romaniei, al Rusiei, al Greciei si al Scotiei.Intre 1998-2002 au fost executate lucrarile de constructie la biserica mare, o adevarata catedrala impodobita la exterior cu mozaicuri impresionante si la interior pardosita cu marmura, iar in anul 2006, biserica a fost sfintita de catre IPS Teodosie Petrescu.In acest sfant lacas se pastreaza o particica din moastele Sfantului Apostol Andrei, adusa din Grecia.Aproape 700.000 de romani poarta numele Sfantului Apostol Andrei.