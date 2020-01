Crucea de Boboteaza, "furata" de un tanar la Constanta: I-a smuls-o din mana unei campioane la triatlon

Ziare.

"Ce se mai fura? Crucea de Boboteaza. Momentul in care un inotator, barbat, smulge pur si simplu (fura, a se citi) crucea din mana unui alt inotator, femeie, la Boboteaza. Dupa care iese la mal cu ea, pretextand ca el a prins-o", a postat pe pagina sa de Facebook preotul Tanasescu, fapta respectiva fiind surprinsa pe camerele de filmat.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, dupa ce s-a deplasat in larg cu o barca, a aruncat in apele Marii Negre trei cruci, simbolizand "aratarea Sf. Treimi la apa Iordanului". Mai multi tineri au sarit in apa pentru a prinde o cruce, printre care si campioana constanteana la Triatlon, Antoanela Manac, de 24 de ani, studenta la Facultatea de Medicina. Dupa ce a prins o cruce, aceasta i-a fost smulsa tinerei din mana de catre un barbat care a pretins ca el a prins-o.Mii de persoane au fost prezente luni pe faleza Cazinoului din Constanta, participand la slujba de sfintire a apelor sustinuta de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.Potrivit acestuia, cei ce au adus crucile la mal au primit "un pachetel cu calendare, icoane si cativa banisori".Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului a mentionat ca "femeia va primi si crucea, daruri a primit deja", adaugand ca "hotul a fugit, ca nu l-a mai vazut nimeni".