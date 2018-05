De ce este azi Ziua mamei si nu pe 8 Martie. Celebram si Ziua tatalui tot in luna mai

Ziare.

Prin acelasi act normativ a fost instituita si, care se sarbatoreste in cea de-a doua duminica a lunii mai, anul acesta peInitiativa pentru instituirea acestor doua sarbatori a avut-o Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor (TATA), precum si un grup de sapte parlamentari. Propunerea legislativa a fost promulgata la 13 octombrie 2009.Asa cum se arata in expunerea de motive, "sarbatorirea distincta a celor doi parinti va oferi prilejul evidentierii importantei si rolului fundamental al mamei si al tatalui in cresterea si educarea propriilor copii, demonstrand ca cei doi parinti sunt complementari".De jur imprejurul lumii, exista date diferite pentru marcarea Zilei mamei, dintre acestea remarcandu-se 8 Martie, cand este celebrata si Ziua internationala a femeii, sau 21 martie, prima zi de primavara.Potrivit site-ului www.mothersdaycelebration.com, in cea mai mare parte a tarilor care marcheaza aceasta zi, ea este sarbatorita in cea de-a doua duminica a lunii mai, printre acestea numarandu-se: Australia, Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Elvetia, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii.Pana in anul 2009, Romania era printre putinele state ale lumii, care, in lipsa unei Zile a mamei, a marcat doar Ziua femeii - 8 Martie, extinzandu-i acesteia aria de semnificatii.Prin sarbatorirea Zilei mamei la nivel national, este subliniata importanta acesteia in viata de familie si in universul copilului, Romania aliniindu-se astfel statelor care marcheaza distinct aceasta zi.Mamele beneficiaza, potrivit OUG nr. 148/2005 (inlocuita ulterior de OUG 111/2010) si OUG 158/2005, de concediu de maternitate care insumeaza 126 de zile calendaristice si de concediu de crestere a copilului pana la 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap). De indemnizatia pentru cresterea copilului poate beneficia oricare dintre parintii copilului, daca sunt indeplinite conditiile necesare.In prezent, este in vigoare OUG 55/2017 pentru modificarea OUG 111/2010, potrivit careia indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8.500 lei.Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.