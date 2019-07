Guvernul le da zi libera bugetarilor pe 16 august

Ziare.

com

"In sedinta de Guvern de astazi, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Guvernul a aprobat stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera. (...) Recuperarea se face prin prelungirea timpilor de lucru pana la finalul lunii august.Data de 15 august este deja zi libera declarata prin lege si 16 cade intr-o zi de vineri (...) si s-a luat decizia pentru a fi declarata zi libera", a declarat Barbu, la Palatul Victoria.Nu vor beneficia de zi libera angajatii care trebuie sa asigure permanenta si magistratii care au termene in procese in data respectiva.15 august, data la care se praznuieste Adormirea Maicii Domnului, este sarbatoare legala.