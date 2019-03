Guvernul le mai da o zi libera bugetarilor pe 30 aprilie

Ziare.

Decizia este luata intrucat luni, 29 aprilie, e liber (fiind a doua zi de Paste), iar miercuri, 1 mai, e tot zi nelucratoare."Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate astazi, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii.Masura este adoptata si pentru recuperarea capacitatii de munca a angajatilor, dar si pentru stimularea turismului. Prevederile actului normativ nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii.Totusi, bugetarii vor trebui sa recupereze ziua de 30 aprilie, astfel ca institutiile publice isi vor prelungi timpul de lucru pana la data de 31 mai, potrivit planificarilor stabilite.