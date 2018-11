Iluminatul festiv al Capitalei va fi aprins vineri seara: 9 milioane de beculete si elemente decorative unicat, intre care "Coloana Infinitului"

Ziare.

Iluminatul festiv, care este dedicat Centenarului Marii Uniri, va fi aprins de catre doi elevi olimpici (care au castigat locul 1 la Olimpiada Nationala de Franceza si locul 1 la Olimpiada Nationala de Matematica).Potrivit Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti , care a realizat acest proiect, aproximativ(peste 700.000 de siruri luminoase care, desfasurate, au o lungime de 845 de kilometri) vor impodobi Capitala cu ocazia sarbatorilor de iarna, iar traseul iluminatului festiv insumeaza pesteAstfel, au fost concepute si create elemente ornamentale relevante pentru identitatea nationala, inspirate din opere de arta ale marilor artisti romani , informeaza sursa citata.Din totalul de peste 7.000 de elemente decorative, 800 sunt elemente unicat, specifice "Centenarului Marii Uniri". Un exemplu este "Coloana Infinitului", sculptura a lui Constantin Brancusi , care masoara 12 metri inaltime, are o greutate de 110 kilograme si este montata la kilometrul 0 al Capitalei, in Piata Universitatii.Un alt element traditional il reprezinta femeile cu tulnic (figurine unicat, de 3,5 metri inaltime, pictate manual), figurine de 3 metri reprezentand perechi de dansatori in hora, imbracati in straie populare, precum si elemente care amintesc de Regalitate, mai precizeaza sursa citata.