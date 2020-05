In Romania este sarbatorita azi Ziua tatalui

Ziare.

Initiativa marcarii, in Romania, distinct, a unei Zile a mamei si a unei Zile a tatalui a apartinut Aliantei Antidiscriminare a Tuturor Taticilor (TATA) si unui grup de sapte parlamentari romani.Ziua Mamei a fost sarbatorita cu o saptamana inaintea Zilei Tatalui, adica in prima duminica a lunii mai.Cele doua zile, atat cea pentru celebrarea mamei cat si cea dedicata tatalui, au fost propuse spre a fi sarbatorite in luna mai, tinand cont de faptul ca Organizatia Natiunilor Unite a instituit data de 15 mai ca Zi internationala a familiilor, dar si de sarbatorirea Zilei copilului la 1 iunie. Astfel, trei saptamani consecutive sunt marcate de sarbatori dedicate copiilor, parintilor si familiei.Propunerea legislativa pentru instituirea acestor doua zile a fost adoptata de Senat, la 9 iunie 2009, si de Camera Deputatilor, la 29 septembrie 2009, Legea nr. 319/2009 fiind promulgata la 13 octombrie 2009.Pana in acel an, Romania fusese printre putinele state care nu avea o astfel de traditie in mod oficial, iar prin instituirea Zilei tatalui, este evidentiat rolul jucat de tata in viata copilului sau, in familie, dar si in societate.Marcarea distincta a Zilei mamei si a cea a tatalui ajuta la recunoasterea contributiei individuale a fiecaruia dintre ei la viata de familie si la construirea societatii in general, confirmand, in acelasi timp, perfecta egalitate in drepturi a celor doi parinti, si promovand, totodata, modele pozitive in societate, parinti responsabili, implicati in cresterea si educarea copiilor.Ziua tatalui este sarbatorita in jurul lumii la date diferite, neexistand o traditie bine conturata in jurul unei zile anume. Zilele tatalui recunoscute oficial variaza de la tara la tara, potrivit site-ului https://www.timeanddate.com/ Astfel, in Canada, Marea Britanie si SUA este marcata in cea de-a treia duminica a lunii iunie; in Australia si Noua Zeelanda - in prima duminica din septembrie; in Brazilia - in cea de-a doua duminica din august.Fiind o sarbatoare relativ moderna, traditiile privind celebrarea ei difera nu doar de la o tara la alta, ci si de la o comunitate la alta sau chiar de la o familie la alta.