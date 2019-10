Incepe weekendul dedicat Sf. Dumitru: programul pelerinajului si targ la Muzeul Satului

Programul manifestarilor

Targul de Sfantul Dumitru

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, incepand cu aceeasi ora, de la Catedrala Mitropolitana Sfantul Spiridon - Nou, vor fi aduse in procesiune icoana si moastele Sfantului Ierarh Dionisie, episcopul Cetatii Albe - Ismail, precum si icoana si moastele Sfintei Mucenite Filofteia de la Curtea de Arges, pe traseul Calea Serban Voda, Strada Bibescu Voda, Crucea brancoveneasca de la baza Dealului Patriarhiei.La ora 13:00, cele doua procesiuni se vor intalni si vor inainta pana la Catedrala Patriarhala, unde vor fi intampinate de catre patriarhul Daniel, la Altarul de vara.Sfintele icoane si moaste vor fi depuse spre inchinare in baldachinul de pe Colina Patriarhiei, pana marti, 29 octombrie.Procesiunea deschide programul pelerinajului la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, praznuit la 27 octombrie, organizat ca in fiecare an de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor si care se va desfasura in perioada 25-29 octombrie., la sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, de la ora 9:30, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala, se va savarsi Sfanta Liturghie., la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 9:00, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala, va fi savarsita Sfanta Liturghie arhiereasca de catre patriarhul Daniel, impreuna cu membrii Sfantului Sinod, inconjurati de preoti si diaconi.In aceeasi zi, la ora 12:30 va avea loc proclamarea canonizarii Sfantului Ierarh Dionisie, episcopul Cetatii Albe - Ismail., 28 octombrie, la sarbatoarea Sfantului Ierarh Iachint de Vicina, de la ora 7:00, in Catedrala Patriarhala, se va savarsi Sfanta Liturghie., 29 octombrie, la ora 10:00, moastele Sfintei Mucenite Filofteia de la Arges vor pleca spre Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges, iar moastele Sfantului Ierarh Dionisie, episcopul Cetatii Albe - Ismail vor pleca spre Manastirea Suruceni din Republica Moldova.Pe de alta parte, in acest weekend are loc Targul de Sfantul Dumitru, un eveniment de traditie ce reface atmosfera targurilor de altadata, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti".Printre evenimentele care se regasesc in programul targului se numara: Festivalul-concurs national de muzica bisericeasca "Laudati pe Domnul!", organizat de Patriarhia Romana, in parteneriat cu Muzeul Satului; Nunta din Oas - reconstituita cu fast de Ansamblul folcloric national "Transilvania" din Baia Mare; muzica religioasa interpretata de Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Romane, coordonat de arhidiaconul Mihail Buca, se arata intr-un comunicat al Muzeului Satului.Duminica, de sarbatoarea Sfantului Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucurestiului, va avea loc Sfanta Liturghie la Biserica Turea din Satul Nou (zona sud a muzeului), la fel ca in vremurile de odinioara, iar dupa slujba este programata o sezatoare la care vor participa reprezentantii comunitatii din Avrig si Ansamblul folcloric "Purtata Avrigului".Gelu Voicu si Ansamblul "Teleormanul", urmati de ansambluri apartinand minoritatilor germane si grecesti, precum si ansambluri din orasele Shumen si Varna din Bulgaria vor anima atmosfera de targ.Ziua se va incheia cu muzica jazz sustinuta de Grupul Ploiesti Jazz Trio - al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiesti.In fiecare zi a evenimentului vor avea loc ateliere de creatie pentru copii, parinti si bunici, in limita a 10 locuri pentru fiecare atelier, prin care vizitatorii pot face cunostinta cu tainele mestesugurilor populare. Inscrierile se pot face la adresa de email programe.culturale@muzeul-satului.ro.Din targ vor putea fi cumparate produse din gastronomia traditionala si produse bio (colaci, cozonaci, paine cu maia, miere si produse apicole, vin, braga), dar si conserve de toamna (muraturi, zacusca, dulceata).2019 a fost decretat de BOR drept Anul omagial al satului romanesc (al preotilor, invatatorilor si primarilor gospodari), editia din acest an fiind dedicata acestor intelectuali si se inscrie in dezideratele programului Patriarhiei Romane, accentuand atmosfera de mare sarbatoare prilejuita de celebrarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, care este si ocrotitorul Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti".