Localitatea in care toti copiii au primit o bicicleta cadou de 1 iunie (Video)

Astfel, cei 252 de copii de gradinita si de scoala din comuna Carligele au primit cate o bicicleta din partea primarie, relateaza Realitatea Vehiculele cu doua roti au costat, in total, 126.000 de lei si au fost achizionate prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice, conform sursei citate."Este un sfert din bugetul comunei, dar asa am gandit ca este bine, pentru ca la noi in comuna marea majoritatea a investitiilor le facem din fonduri europene. Pe 6 iunie este Ziua comunei iar noi nu facem petreceri cu lautari, cum fac altii. Anul trecut i-am dus pe copii intr-o excursie. Zambetul si bucuria unui copil sunt darurile cele mai de pret atat pentru parinti, profesori si invatatori, cat si pentru noi ca reprezentanti ai administratiei locale", a declarat primarul Stefan Moscu.Iata si cateva imagini de astazi: