Mai bine de 50% dintre romani nu cred ca promotiile de Craciun sunt reale. Cati cumpara cadouri din supermarketuri pentru cei dragi

Totodata, doar 2 din 10 romani sunt de parere ca reducerile sau ofertele afisate de magazine sunt adevarate, in timp ce restul de 20% sunt de parere ca veridicitatea lor depinde de la situatie la situatie.Studiul, efectuat la inceputul lunii decembrie, s-a axat pe experienta romanilor la cumparaturile de Craciun."In medie, mai mult de 56% dintre romani cumpara cadouri pentru 2-5 persoane, in timp ce 30% dintre ei fac cumparaturi pentru 6-10 persoane. Doar 2% dintre respondenti au declarat ca au de dat cadouri pentru mai mult de 15 persoane", se arata in comunicat.In ceea ce priveste tipul de cumparaturi, 52% spun ca vor cauta cadourile de Craciun atat in magazinele fizice, cat si in cele online. Pe locul doi se situeaza cei care prefera strict magazinele fizice, cu peste 43 de procente."Doar 4% dintre respondenti vor achizitiona cadourile strict din magazinele online. Cel mai des invocat motiv pentru alegerea locului din care vor lua cadourile este gama variata de produse, indicata de 46% dintre romani. In topul motivelor urmeaza promotiile si reducerile, rapiditatea servirii si livrarii, comoditatea, atmosfera si obisnuinta", se arata in comunicat.Romanii nu se grabesc foarte tare nici cand vine vorba de cumpararea cadourilor in avans. 3 din 10 romani aleg sa se duca la cumparaturi dupa cadouri cu 1-2 saptamani inainte, in timp de 28% dintre ei achizitioneaza cadourile cu 2-3 saptamani in avans. Aproape o treime aleg sa mearga dupa cadouri cu doar cateva zile inaintea Craciunului. Doar 1 din 10 romani se organizeaza cu mai mult de o luna inainte. In medie, alegerea si cumpararea cadourilor dureaza intre 1-3 zile, potrivit studiului."Si magazinele fizice au intrat in spiritul sarbatorilor, iar acest lucru e remarcat de cumparatori. Decoratiunile de Craciun s-au facut cel mai mult remarcate, fiind mentionate de aproape 74% dintre consumatori . Pe locul doi se claseaza bradul de Craciun, cu 53 de procente, urmat de ofertele speciale de sarbatori, cu 44%. Muzica de Craciun si colindele au fost remarcate de numai 28% dintre cumparatori", se arata in comunicat.Desi clientii au intrat in atmosfera de sarbatori, nu acelasi lucru se poate spune despre angajatii magazinelor. Doar 18% dintre romani spun ca angajatii din retail ii trateaza cu mai multa atentie sau sunt mai politicosi in aceasta perioada a anului."Marea majoritate, de 77%, nu au observat nicio diferenta in acest sens. Acelasi lucru se poate spune si despre viteza de servire, care nu a suferit modificari, in opinia a 72% dintre cei chestionati. In schimb, atmosfera si decoratiunile de Craciun au avut efect asupra clientilor. 4 din 10 romani declara ca aranjarea magazinelor i-a facut sa intre in atmosfera de sarbatori, iar 20% declara ca le-a ridicat starea de spirit", se arata in comunicat.Insa, peste 30 de procente care nu s-au declarat influentati in vreun fel, chiar daca unele magazine ofera si servicii aditionale, precum impachetarea gratuita a cadourilor, fapt remarcat de 56% dintre respondenti. Atmosfera din magazine a fost descrisa de respondenti drept: confortabila, traditionala, adecvata sau familiara. Exista si un procent de 8% dintre clienti care s-au aratat deranjati sau enervati de atmosfera din magazine in perioada sarbatorilor, potrivit studiului."La capitolul gama de produse si promotii, peste jumatate dintre consumatorii romani sunt de parere ca magazinele s-au pregatit asa cum trebuie. In schimb, 58,8% dintre respondentii studiului efectuat de 4Service Romania nu cred ca ofertele si reducerile de Craciun sunt reale. Parerea consumatorilor se mentine indiferent daca e vorba de cumparaturile online sau cele facute in magazinele fizice", se arata in comunicat.In privinta tipului de magazin preferat pentru cumpararea cadourilor, peste 7 din 10 romani aleg hipermarketurile sau supermarketurile. Magazinele de imbracaminte si incaltaminte sunt preferate in 47% din cazuri, fiind urmate de magazinele de cosmetice si parfumuri, cu 37 de procente. In preferintele romanilor au intrat si magazinele de jucarii, magazinele dedicate pentru cadouri, librariile si magazinele de dulciuri.