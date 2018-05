Maine e prima zi de Rusalii, mare sarbatoare crestina - ce semnifica si ce e bine sa facem

Ziare.

In popor se spune ca Rusaliile sunt fiinte malefice, precum ielele, si pentru a scapa gospodariile de ele, in sambata dinainte se pun la porti ramuri verzi de tei. Ele umbla prin vazduh si ii pedepsesc pe cei care nu respecta ziua de sarbatoare.Fiind niste zane ale apelor, se spune ca nu este bine sa te scalzi in zilele lor, pentru ca exista riscul sa te ineci.Femeile trebuie sa mearga la biserica cu frunze de nuc, iar dupa ce sunt sfintite sa le aseze la streasina caselor, pentru a-si feri locuinta de necazuri. Tot pentru a pazi casa de Rusalii, necazuri si ghinioase, se da pe prag cu usturoi.Spiritele acestea rele mai sunt indepartate si prin ritualuri galagioase si pocnituri cu ramuri de tei.Se mai spune in popor ca ramurile de tei, soc sau de mure sfintite in aceasta zi au puteri vindecatoare, dar doar pana in ziua de Sanziene.In unele zone din tara se danseaza "Jocul Calusarilor", care ar fi cel mai bun leac pentru cei atinsi de Rusalii, fiind considerat un joc tamaduitor, care aduce sanatate si noroc. Aceste spirite le iau mintile oamenilor prin cantece si boala seamana cu o transa ce nu poate fi inlaturata decat de puterea dansului calusarilor.In alte zone, calusarii merg prin casele oamenilor si colinda pentru a indeparta spiritele rele, iar gazdele ii primesc cu frunze de nuc, cu pelin, usturoi, apa si sare.Din batrani se mai spune ca de Rusalii trebuie unse ugerele vacilor ca sa dea mult lapte.In Ardeal, exista o traditie numita "udatul nevestelor", cand femeile maritate sunt stropite cu apa pentru a fi ferite de necazuri.Tot in Ardeal exista si traditia "impanatului boului". Un bou impodobit cu fel si fel de ornamente din flori este plimbat prin tot satul, iar cand ajunge in fata bisericii, preotul trebuie sa il sfinteasca. Apoi, toti cei prezenti trebuie sa bea, inainte ca boul sa fie eliberat. O fata tanara trebuie sa il stapaneasca si sa ocoleasca o masa de trei ori. Potrivit traditiei, acea fata se va casatori in anul ce urmeaza.Tot pentru a nu fi "luat de Rusalii" e bine sa nu te certi in aceste zile si sa nu dormi in aer liber. Nici pe camp nu este bine sa mergi in aceste zile pentru a nu fi "luat de iele" si nici in copaci prea inalti sa nu te urci.