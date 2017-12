Obiceiuri de Anul Nou - simbolurile traditiilor romanesti

Ziare.

Daca Transilvania, Banatul, Oltenia sau Muntenia se intrec in traditii de Craciun, in privinta obiceiurilor de Anul Nou, Moldova este castigatoare."In Moldova, Craciunul este o sarbatoare familiala, de reculegere si de bucurie a nasterii Mantuitorului si este marcat de cantari si de uraturi religioase. Asa cum la Craciun colindatul face sa vuiasca satele, orasele si targurile in Transilvania, Banat, Muntenia, Oltenia si Dobrogea, Moldova este recunoscuta pentru jocurile cu masti de la Anul Nou, pentru vestitele plugusoare care deschid intotdeauna ziua de 31 decembrie si care la puntea dintre ani anima viata comunitatilor", a declarat pentruDoina Isfanoni, cercetator etnolog la Muzeul Satului.Practic, Moldova este din acest punct de vedere un teritoriu al orginalitatii in forme de manifestare, integral precrestine.Se poate vorbi aici despre jocul caprelor sau jocul ursului, "animale care seminifica in panteonul romanesc, dar si universal, bogatia, fecunditatea si a pamantului, si a oamenilor, a turmelor; animale care semnifica sanatatea, forta pe care o degaja"."Avem de-a face cu jocul calutilor care sunt cei ce leaga cele doua lumi: cea vazuta si nevazuta. Animalul, calul, este si animalul psihopomp, deoarece cara sufletele pe lumea cealalta, dar in acelasi timp cara carul Soarelui. In acelasi timp, inca o data, simbolul Soarelui, ca element de fertilitate, este invocat", a explicat etnologul.Doina Isfanoni a adaugat ca cetele de mascati care strabat satele moldovenesti purifica si ele precum colinda, ironizand toate viciile umane si comportamentele imorale."Toate aceste fabuloase cavalcade carnavalesti care se desfasoara in satele Moldovei sunt o expresie a unei fantezii creatoare rebordante, pentru ca toate costumatiile ceremoniale se confectioneaza pe ascuns. Nimeni nu vrea sa fie identificat sub masca si atunci o confectioneaza in secret", a adaugat specialistul.Doina Isfanoni a amintit cum un primar din zona Moldovei i-a povestit ca inainte cu cateva saptamani sa inceapa perioada acestor jocuri, oamenii inchid bine grajdul cailor, pentru ca e mare pericol sa li se taie parul ca sa se puna la masti."Una dintre masti are niste plete extrem de bogate, iar acelea se fac din par de cal si trebuie incuiat grajdul cailor, ca sa nu ramana fara coada", a punctat ea.Ca si in cazul colindelor de Craciun, obiceiurile de Anul nou au fost revigorate dupa 1990."Este o descatusare de energie, o celebrare intr-un mod plenar, cum spune legea obiceiurilor de comuniune cu semenii si de socializare in acelasi ideal al oamenilor care nu neaparat sa fie neam, pot fi straini, dar foarte bine integrati, pentru ca de la Craciun pana la Bototeaza lampa nu se stinge, poarta nu se inchide si cine calca pretul casei este binevenit si omenit", a mentionat etnologul.Sarbatorile petrecute in Romania sunt cu adevarat unice, insa, important este sa stii sa te bucuri de ele."A petrece sarbatorile in Romania, a incerca in cele 12 zile sacre, care se deschid la Ajunul Craciunul si se inchid la Sfantul Ion, inseamna ca de fapt a depasi cotidianul si de a patrunde intr-o lume miraculoasa, mitica in care indiferent in care loc te afli poti descoperi crampeie de spiritualitate extrem de bogate, oameni cu fete luminoase, poti descoperi secretul sarbatorii traite autentic", a incheiat Doina Isfanoni.