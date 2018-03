Duminica sunt Floriile - ce obiceiuri si traditii avem

Ziare.

In dimineata de Florii, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserica, pentru a-L intampina pe Hristos. Acestea sunt sfintite si apoi sunt puse la icoane si ar trebui tinute pana la urmatoarea sarbatoare de Florii. In alte zone, salcia de la icoana se pune vara pe foc cand incepe o furtuna pentru a se imprastia norii. De asemenea, tot cand e furtuna, ramurile de salcie se scot in curte pentru a alunga grindina.Crengutele sfintite se mai pun si in pomii fructiferi pentru ca acestia sa prinda putere si sa rodeasca. Ramurile se mai pun si la stupi, pentru ca albinele sa fie binecuvantate.Ramurile sfintite sunt folosite si in scop terapeutic. Oamenii inghit matisorii salciei pentru a fi protejati de boli, iar batranii se leaga la mijloc cu ramurile pentru a nu avea dureri de spate.Parintii isi lovesc usor copiii cu aceste ramurele ca sa creasca sanatosi si intelepti.Tot de Florii, martisorul purtat in luna martie se pune in ramurile unui pom inflorit.In unele zone din Banat si Transilvania, fetele nemaritate pun sub un par altoit o camasa si o oglinda, care urmeaza sa fie folosite in farmece pentru sanatate si dragoste.La miezul noptii, fetele fierb in apa busuioc, iar cu apa se spala pe cap pentru a avea par frumos si stralucitor.Din batrani se spune ca cine se spala pe cap fara apa descantata si sfintita o sa albeasca.Tot fetele nemaritate trebuie sa puna salcia sub perna pentru a deveni frumoase si sa isi gaseasca un sot.Cei care se impartasesc de Florii isi pun o dorinta si se implineste mult mai repede.In aceasta zi se culeg flori ce se pun in ciubere si se folosesc pentru incondeierea oualor de Paste.