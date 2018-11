Parada militara de la Alba Iulia: programul si desfasurarea fortelor de Ziua Nationala

Ziare.

Toate efectivele si mijloacele tehnice planificate sa participe la ceremoniile din zilele dedin "Orasul Marii Uniri" au fost dislocate in Alba Iulia, Deva, Sibiu si Turda, urmand ca, pentru buna desfasurare a evenimentelor, sa se desfasoare repetitii si antrenamente generale.Astfel, marti au avut loccu personal si tehnica desfasurate in interiorul cazarmilor militare din Alba Iulia. De asemenea, sub comanda Sefului Statului Major al Fortelor Terestre, general Liviu Ovidiu Uifaleanu, si a comandantului Diviziei 4 Infanterie "Gemina", general de brigada Virgil Ovidiu Pop, s-au derulat mai multe sedinte tehnice de coordonare a tuturor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala implicate in organizarea evenimentelor omagiale de Ziua Nationala de la Alba Iulia.va avea loc, incepand cu ora 13.30, in zona Bulevardului "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Sunt planificate cel putin o defilare intrunita a tuturor detasamentelor cu trupe si tehnica si mai multe treceri a trupelor., inclusiv la ansamblurile monumentale din zona Monumentului Marii Uniri, dupa un program care va fi anuntat in timp util, precizeaza sursa citata.la statuile lui Ionel Bratianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regele Ferdinand si Regina Maria, urmand ca aproape 100 de militari si elevi din Divizia 4 Infanterie "Gemina", respectiv Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" sa asiste la arborarea Drapelului National in Piata Tricolorului.Militarii vor fi prezenti si la ceremonia dela mormintele lui Samoila Marza, "fotograful Unirii", si Ion Arion, "martirul Unirii"., in prezenta presedintelui, va fi o, practic, prin traditie, parada fiind principalul punct de atractie al manifestarilor din 1 Decembrie.Vor defila pe josdin Ministerul Apararii Nationale (Statul Major al Fortelor Terestre, Statul Major al Fortelor Aeriene, Comandamentul Comunicatiilor si Informaticii si Comandamentul pentru Fortele pentru Operatii Speciale), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei (Administratia Nationala a Penitenciarelor) si Serviciul Roman de Informatii.De asemenea vor participa la ceremonie, cu aproximativ(transportoare amfibii blindate, instalatii aruncatoare proiectile reactive, diferite complexe de artilerie antiaeriana, inclusiv autopropulsata, complexe de rachete antiaeriene, sisteme de rachete sol-aer, autospeciale de geniu, tunuri si aruncatoare de diferite calibre, sisteme de comunicatii si informatica, tehnica de lupta ale fortelor pentru operatii speciale, radare mobile, autospeciale ale celorlalte structuri din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala).Vor survola zona si(elicoptere IAR-330 Puma, avioane C-27J Spartan, IAR-99 Soim, F-16 Fighting Falcon).In blocul de ceremonie se vor regasi si formatiuni pe jos si imbarcate ale armatei poloneze.Pe timpul defilarii trupelor vor fi executate, mai arata Biroul de Informare al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".