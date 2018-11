Parlamentul a votat instituirea "Zilei daruirii"

Ziare.

Potrivit proiectului, in aceasta zi pot fi organizate de catre autoritatile publice centrale si locale si institutiile aflate in subordinea acestora, de catre societatea civila si persoane fizice si juridice programe si manifestari culturale, educative, artistice, de voluntariat, cu caracter social.Totodata, autoritatile publice centrale si locale si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic si fonduri din bugetele proprii in vederea organizarii si derularii in bune conditii a evenimentelor mentionate, in limita alocatiilor bugetare.Camera Deputatilor este decizionala. Senatul a adoptat deja proiectul pe 17 septembrie, asa ca legea merge acum la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.