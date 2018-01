Prahovenii au apa sfintita la robinet, timp de 8 zile. Preotul a slujit direct la uzina cu apa

Ziare.

De la aceasta uzina sunt alimentate cele mai importante orase din Prahova, dar si cateva din Dambovita.Slujba s-a desfasurat in interiorul statiei de tratare a apei din cadrul Sistemului de Exploatare Voila, de unde apa sfintita ajunge in casele oamenilor, direct la robinet.Inceputa in urma cu 18 ani, sfintirea uzinei de apa a devenit o traditie in Prahova."Traditia se pastreaza de cand am avut in vizita un protopop. Pentru ca s-a intamplat sa fie chiar de Boboteaza, ne-a rugat sa oficieze o slujba chiar in hala de filtre si de atunci, in fiecare an, ne adunam toti colegii si sarbatorim Boboteaza", a spus Gheorghe Poienariu, seful sistemului Paltinu-Voila.Preotul care a oficiat slujba sustine ca apa va avea calitati tamaduitoare timp de 8 zile, pana pe 14 ianuarie, potrivit Adevarul Dupa ce s-a incheiat slujba, angajatii de la uzina i-au cerut parintelui sa le sfinteasca si masinile de serviciu, pentru a fi feriti de rele atunci cand lucreaza pe teren.