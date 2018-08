Premiera de Ziua Marinei: Manifestarile incep chiar de azi in 7 orase. Programul evenimentelor

Ziare.

La evenimente vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare de zbor.Manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane vor incepe duminica, 5 august, la Galati, cel mai mare port fluvial si maritim al Romaniei, iar evenimentele organizate de Fortele Navale Romane vor continua la Constanta, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda pana miercuri, 15 august, cand este programat, la Constanta, cel mai mare spectacol naval.Muzica Militara a Fortelor Navale va deschide duminica, intre orele 18:30 si 19:30, seria activitatilor aniversare cu un concert sustinut pe faleza Dunarii din Galati.Ziua Invatamantului de Marina va fi marcata luni, incepand cu ora 18:00, pe faleza din Constanta, unde reprezentantii institutiilor de invatamant militar de marina vor prezenta ofertele educationale ale Academiei Navale "Mircea cel Batran", Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu", Scolii de Aplicatie a Fortelor Navale "Viceamiral Constantin Balescu" si, in premiera, pe cele ale Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza".Publicul prezent se va putea bucura, timp de doua ceasuri, si de muzica marinarilor militari.Scafandrii militari vor fi prezenti marti, de Ziua Resurselor Marii, intre orele 10:00 si 18:00, in Portul Tomis din Constanta, unde vor organiza un atelier de scufundari pentru 60 de participanti, selectati in urma concursului organizat, in perioada 3 - 5 august, pe pagina oficiala de Facebook a Fortelor Navale Romane.Seara, in intervalul orar 18:00 - 20:00, reprezentantii Directiei Hidrografice Maritime si cei ai Centrului de Scafandri vor prezenta publicului de pe faleza din Constanta tehnica, armament si echipamente din dotare.Navele Flotilei Fluviale vor fi acostate miercuri in portul din Cernavoda, unde vor putea fi vizitate de catre populatia civila, incepand cu ora 16:00, cu prilejul Zilei Portilor Deschise, iar Muzica Militara a Fortelor Navale va sustine un concert in Piata Centrala a orasului in intervalul orar 17:00 - 19:00.Turneul formatiei muzicale a Fortelor Navale va continua joi, intre 17:00 si 19:00, la Tulcea, in Piata Mircea cel Batran (Piata Tricolorului), iar vineri, orele 18:00 - 20:00, in statiunea Mamaia, pe itinerariul Piateta Perla - Club Melody.Sambata este Ziua Portilor Deschise in porturile militare. Zeci de nave si de ambarcatiuni, armamente si echipamente militare isi vor astepta vizitatorii la Constanta (orele 9:00 - 18:00), la Mangalia si Tulcea (orele 10:00 - 13:00), iar publicul din Braila va putea sa viziteze navele militare acostate in zona falezei Dunarii (Moara Violattos) intre orele 10:00 - 13:00.La Muzeul National al Marinei Romane din Constanta, intrarea va fi libera intre orele 9:00 - 17:00, sambata, 11 august, si miercuri, 15 august.Cercul Militar Mangalia va fi sambata, 11 august, ora 19:00, gazda unui eveniment inedit, intitulat "140 de ani - Omagiu de neuitare". Reprezentantii Asociatiei Ofiterilor si Sergentilor din Bulgaria, Filiala Shabla, vor preda reprezentantilor Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Romania, Filiala Mangalia, o urna cu pamant de pe campurile de lupta de la Plevna, Grivita si Pordim, unde s-au jertfit mii de romani si bulgari in razboiul din perioada 1877-1878, fiind aduse in atentia publicului aspectele importante ale Razboiului de Independenta.La Galati, navele militare fluviale vor participa duminica, 12 august, in intervalul orar 9:00 - 13:00, la Ziua Portilor Deschise, organizata pe faleza municipiului, iar la Bucuresti, in aceeasi zi, in Parcul Regele Mihai I (Parcul Herastrau), intre orele 15:00 - 18:00, va avea loc un concert al Muzicii Militare a Fortelor Navale.Repetitiile generale pentru cel mai mare spectacol naval din Romania vor avea loc, concomitent, luni, 13 august, orele 10:00 - 12:30, in orasele Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea.Mii de marinari, zeci de nave si de aeronave militare isi vor sincroniza actiunile, pentru a prezenta publicului larg spectacolul naval din data de 15 august.Tot luni, 13 august, de la ora 8:00, va fi organizata pe faleza din Constanta o ceremonie militara pentru acordarea Drapelului de Lupta Batalionului de Sprijin al Fortelor Navale "Ovidius", dupa care vor fi acordate, din partea conducerii Ministerului Apararii Nationale, distinctii si medalii militare.La fel ca in fiecare an, de Ziua Recunostintei, marinarii militari vor participa marti, 14 august, incepand cu ora 8:30, la ceremonia militara si religioasa organizata in memoria eroilor militari la Monumentul Marinarilor de pe faleza din Constanta.Exercitiul Naval Fortele Navale Romane 18, cel mai mare spectacol naval al anului, este programat miercuri, 15 august, intre orele 10:00 - 12:30, la Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea.Activitatile specifice vor continua, intre orele 13:00 - 15:00, in Portul Tomis din Constanta, unde marinarii militari vor organiza jocuri si concursuri traditionale marinaresti.Ziua se va incheia cu concertul Muzicii Militare a Fortelor Navale, sustinut pe faleza din Constanta, incepand cu ora 20:00, iar marinarii militari se vor retrage cu torte, in intervalul orar 21:00 - 23:00, in orasele Constanta si Mangalia.Ziua Marinei Romane a fost organizata pentru prima data in anul 1902, la Constanta, la data de 15 august, cu prilejul sarbatoririi Adormirii Maicii Domnului, protectoarea marinarilor, iar in anul 2009 aceasta zi a fost declarata sarbatoare nationala.