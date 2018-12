Primele locuri din lume care au intrat deja in anul 2019

Ziare.

Oamenii pot ajunge cu avionul din Samoa in Samoa Americana, dupa un zbor cu durata de o ora, astfel incat sa sarbatoreasca Revelionul de doua ori.Petru ca fusul orar a fost schimbat in 2011, Samoa a devenit prima tara care sarbatoreste noul an, si nu ultima.De obicei, in Samoa ajung numerosi turisti din intreaga lume, astfel incat sa se numere printre primele persoane care sarbatoresc intrarea in noul an. Pe aceasta insula, locuitorii si turistii obisnuiesc sa sarbatoreasca Revelionul cu focuri de artificii, dansuri si numere de jonglerie.Noua Zeelanda va intra in noul an la ora Romaniei 13.00, urmata de Australia, si China, la ora Romaniei 18.00.