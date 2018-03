Romano- catolicii sarbatoresc, duminica, Floriile, printr-o procesiune pe strazile Capitalei. Unde sunt restrictii de circulatie

Ziare.

com

Procesiunea va incepe la ora 13.00, in fata Bisericii Franceze "Sacre Coeur", de pe strada Cpt. Demetriade si se va incheia la ora 15.00, la Catedrala Sfantul Iosif, de pe strada General Berthelot si va fi condusa de Episcopii Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti : IPS Ioan Robu - Arhiepiscop Mitropolit, si PS Cornel Damian - Episcop auxiliar.Procesiunea va incepe cu un moment de rugaciune, la ora 14.00, la Biserica Franceza "Sacre Coeur" (str. Cpt. Demetriade nr. 3, langa Statuia Aviatorilor), in cadrul caruia IPS Ioan Robu va binecuvanta ramurile pe care cei prezenti le vor purta in mana pe strazile capitalei. In timpul procesiunii credinciosii vor parcurge traseul: B-dul Aviatorilor, Piata Victoriei, Calea Victoriei, Str. G-ral Berthelot, pana la Catedrala romano-catolica Sf. Iosif (str. G-ral Berthelot, nr. 19). Tinerii vor purta in fruntea procesiunii "Crucea Zilei Mondiale a Tineretului". La sfarsitul procesiunii, in jurul orei 15.00, in Catedrala Sf. Iosif se va celebra Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, prezidata de Arhiepiscopul Mitropolit Ioan ROBU.In Duminica Floriilor, Biserica Catolica celebreaza si Ziua Mondiala a Tineretului (ZMT), ajunsa in acest an la cea de a XXXIII-a editie.Cu aceasta ocazie, Papa Francisc le-a transmis tinerilor din lumea intreaga un mesaj cu tema: "Nu te teme, Marie, pentru ca ai aflat har la Dumnezeu" (Lc 1,30) - cuvinte adresate Sfintei Fecioare Maria de catre ingerul Gabriel la Bunavestire. In Mesaj, Papa Francisc ii indeamna pe tineri sa-si infrunte temerile, sa fie autentici si curajosi in a-l iubi pe Dumnezeu si pe aproapele, dupa exemplul Sfintei Fecioare Maria.Traficul rutier va fi restrictionat pe strada Cpt. Gheorghe Demetriade, intre Bd. Aviatorilor si Str. Emil Pangrati, in intervalul 13.30 - 14.10 si gradual pe banda I de circulatie pe traseul Biserica Franceza - Statuia Aviatorilor - Bd. Aviatorilor - Piata Victoriei - Calea Victoriei - Str. General Berthelot - Catedrala Sf. Iosif, precum si pe strazile care acced catre acesta.