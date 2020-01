Situatie fara precedent la Focsani: Ziua Unirii, sarbatorita in doua locuri din oras, fiindca nu s-au inteles primaria cu prefectura

Ziare.

La Focsani, vineri 24 ianuarie, au loc doua manifestari dedicate Unirii: una organizata de Prefectura, cealalta organizata de Primarie si Consiliul Judetean.Institutia Prefectului ii cheama pe oameni la sarbatoarea Unirii de vineri in Piata Unirii, de la ora 13.00, cind, dupa acordarea onorului militar, vor urma alocutiuni. In program sunt trecuti ca vor sustine alocutiuni, in ordine, prefectul, presedintele Consiliului Judetean si primarul municipiului. Dupa discursuri are loc defilarea detasamentului de onoare si, la final, traditionala Hora a Unirii.Primaria Focsani, in schimb, ii invita pe oameni la sarbatoarea Unirii in Piateta Teatrului, de la ora 17.30.Programul primariei va incepe cu evocarea istorica a momentului de la 1859, la care contribuie institutiile pe care le are in subordine, respectiv Teatrul municipal, corul Pastorala si Ansablul folcloric Tara Vrancei. Programul artistic dureaza 45 de minute, dupa care va avea loc marsul tortelor, cu oprire in Piata Unirii, unde focsanenii sunt invitati sa se prinda din nou in Hora unirii.La aceasta situatie s-a ajuns in urma unor neintelegeri intre reprezentantii Prefecturii pe de-o parte si cei al Consiliului Judetean si Primariei pe de alta parte.Acestea au izbucnit dupa ce Prefectura le-a transmis Consiliului Judetean Vrancea si Primariei Focsani o adresa prin care cerea detalii despre reprezentantii desemnati sa sustina discursurile si intreba despre planurile pe care le are fiecare pentru 24 ianuarie din punct de vedere organizatoric. Adresa respectiva i-a suparat pe sefii celor doua institutii, care au dat publicitatii corespondenta interinstitutionala, dar si un raspuns comun, in care si-au exprimat indignarea de a fi desconsiderati."La inceputul saptamanii l-am cautat pe domnul prefect, ne-am intalnit, a fost de acord ca ar fi bine sa participe cu o latura cultural artistica prin prezenta ansamblului Tara Vrancei, sa creeze un moment artistic, dar ceva s-a scurtcircuitat, ca dupa discutia aceasta s-a aratat foarte revoltat ca s-a aflat ca ne-am intalnit si am discutat despre acest subiect si din acel moment nu am mai discutat absolut nimic. Ii asteptam pe vranceni la ora 13.00 atunci cand ne am organizat, nu e o imagine buna si nu arata deloc a unitate, a indemn la intelegere asa cum s a intamplat 161 de ani. Din punctul meu de vedere, noi am fost deschisi asa ca in ceea ce ma priveste nu am obstructionat cu absolut nimic, ba din contra am incercat sa ne achitam de obligatiile firesti ce ne revin. Restul, fiecare va raspunde in fata cetatenilor si fiecare va primi nota pe care o merita", a declarat prefectul de Vrancea Gheorghita Berbece.Pe de alta parte, primarul Focsaniului Cristi Misaila, a declarat ca s a ajuns la aceasta situatie din cauza "lipsei de experienta in organizarea unor astfel de momente " a celor din Prefectura Vrancea "."In mod normal toate institutiile ar trebui sa-si uneasca fortele si sa organizeze evenimente deosebite dedicate acestei zile. Din pacate, si din lipsa unei experiente probabil in domeniul administrativ si de organziare a unor astfel de momente, Prefectura condusa vremelnic de domnul Berbece nu a stiut sa poarte un dialog cu cei care am organizat an de an acest eveniment. Dar noi nu vrem sa impietam aceasta zi cu nimic, dimpotriva vrem sa o comemoram asa cum se cuvine, asa ca am organizat foarte multe momente incepand din data de 23", a declarat primarul Focsaniului, Cristi Misaila.