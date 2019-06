Traditii si obiceiuri de Sanziene sau Dragaica, sarbatoarea femeii si a florilor

Traditii, flori si femei

Celebrata inca din vechime, aceasta este una dintre cele mai cunoscute si indragite serbari campenesti prilejuita de solstitiul de vara, care marcheaza mijlocul verii agrare. Pentru ca are loc la trei zile dupa solstitiul de vara mai poarta si numele Cap de vara.Sarbatoarea este a iubirii si a fertilitatii dedicata Sanzienelor sau Dragaicelor, personaje mitice nocturne, care apar pe campuri in noaptea de 23 spre 24 iunie.In credinta populara, Sanzienele sunt considerate niste femei frumoase, adevarate preotese ale soarelui ascunse prin padurile intunecate, neumblate de om, care umbla pe pamant sau plutesc prin aer, canta si danseaza, inzestrand plantele cu puteri vindecatoare, impart rod holdelor si femeilor casatorite, inmultesc pasarile si animalele, tamaduiesc bolile si suferintele oamenilor, apara semanaturile de grindina si de vijelii.Ele sunt zane bune, dar atunci cand oamenii le nesocotesc, pot deveni si forte distructive, starnind furtuni si vijelii, aducand grindina, lovindu-i pe cei pacatosi cu "lantul Sanzienelor" sau lasand campurile fara rod.Sanzienele isi au originea intr-un stravechi cult solar, dar in prezent sunt asociate sarbatorii crestine a nasterii lui Ioan Botezatorul si a aducerii moastelor sfantului Ioan cel Nou de la Suceava, potrivit crestinortodox.ro.Cu prilejul acestei sarbatori, atat in ajunul, cat si in ziua de Sanziene, au loc o serie de practici si obiceiuri populare, cele mai multe dintre ele referindu-se la fertilitate, sanatate si dragoste.In unele zone, in aceasta zi se alege Dragaica, cea mai cuminte, cea mai frumoasa si cea mai buna la inima dintr-un grup de sapte fete, potrivit calendarulortodox.ro. Dupa ce este aleasa, fata este impodobita cu spice de grau si, alaturi de restul fetelor, imbracate in alb, porneste prin sat.La fiecare rascruce de drumuri, fetele fac o hora si canta voioase. Tot de Sanziene au loc si renumitele balciuri sau iarmaroace, un bun prilej pentru intalnirea tinerilor in vederea casatoriei.Reprezentarea fitomorfa a Sanzienelor este floarea de Sanziana, o floare galbena cu parfum dulce care infloreste in preajma solstitiului de vara si care, potrivit credintei populare, are proprietati magice.Pentru a avea eficienta scontata trebuie culeasa dupa un anume ritual: florile, in zorii zilei de 24 iunie, iar tulpina si semintele, toamna. Daca sunt culese corespunzator, proprietatile lor sunt miraculoase: intaresc copiii debili si limfatici, daca se pun in apa lor de scalda; vindeca frigurile; puse in rachiu vindeca vatamaturile; roua cazuta pe flori in aceasta noapte este leac sigur pentru bolile de ochi si piele.Din flori de Sanziene, alaturi de spicele de grau si alte sapte plante diferite, cum ar fi pelin, verbina, busuioc, sunatoare, feriga, soc, cicoare, salcie, fetele tinere obisnuiesc sa impleteasca cununi, pe care le poarta pe cap in dansul denumit Jocul Dragaicei, reprezentand zeita agrara.Cununile sunt pastrate pana in anul urmator, agatate la usa de intrare a casei, la ferestre, la stalpii portilor, la pietrele de hotar si pe crucile mormintelor, cu semnificatia de a apara oamenii, animalele si recolta de fortele nefaste, malefice, de stihiile naturii - grindina, inundatie, furtuna etc.Ele mai pot fi aruncate pe casa sau pe sura si, in functie daca raman sau nu pe acoperis, anul care va urma va fi bun sau rau, tinerii se vor casatori cu persoana iubita sau nu, recolta va fi buna sau proasta, locuitorii casei vor fi sanatosi sau bolnavi, vor avea noroc sau ghinion etc.In ziua de Sanziene, fetele obisnuiau sa se spele pe cap cu fiertura de iarba mare, pentru a fi placute feciorilor, iar femeile, pentru a se umple de fertilitate, se tavaleau dezbracate in roua, dis-de-dimineata, inainte de rasaritul soarelui.De altfel, roua din noaptea de Sanziene se pare ca ar avea puteri miraculoase, existand credinta ca, daca te stropesti cu aceasta pe trup, acesta va deveni frumos si suplu, iar daca te speli cu ea pe fata, vei deveni chipes si mandru.Florile de Sanziene sunt un reper calendaristic agrar. Daca infloresc inainte de sarbatoarea nasterii sfantului Ioan Botezatorul, inseamna ca vegetatia plantelor este prea avansata. Dupa ce infloresc Sanzienele se incepe cositul.