Traditii si obiceiuri de Sfantul Stefan

Ziare.

com

Potrivit traditiei, este bine ca in aceasta zi sa ai in casa o icoana cu Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, pentru ca acesta ii ajuta pe cei bolnavi. Se mai spune ca icoana trebuie sfintita tocmai in aceasta zi.Tot Sfantul Stefan ii ajuta pe cei care au un conflict cu alte persoane sa se impace cu acestea. De asemenea, nu este bine sa te certi cu nimeni in aceasta zi, pentru a nu fi pedepsit cu boli si greutati.La slujba de Sfantul Stefan sunt pomeniti cei care au murit in imprejurari dramatice si se da de pomana celor care poarta numele sfantului.Pe 27 decembrie este bine sa daruiesti o candela aprinsa sau o icoana cu Sfantul Stefan pentru sporul casei si pentru sanatatea apropiatilor.Traditiile difera si in functie de zona. Astfel, in Muntenia se prepara Painicile lui Stefan. Acestea se fac dintr-un aluat precum cozonacul, se ung cu miere si au forma rotunda, amintind de pietrele cu care a fost ucis Sfantul Stefan.In Bucovina, este ziua in care finii merg in vizita la nasi cu daruri si mancaruri.Se mai spune ca in aceasta zi este bine sa se evite drumetiile in zonele de munte sau in locuri izolate, pentru a nu iti pune viata in pericol.