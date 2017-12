Traditii si obiceiuri de Sfantul Vasile, sarbatorit in prima zi a anului

Ziare.

com

Sfantul Vasile este considerat aparatorul crestinilor, pazindu-i pe acestia de duhuri rele, iar in aceste conditii se spune ca prima zi din an este un moment bun pentru practici magice.In aceasta zi se merge cu Plugusorul, Vasilica sau Plugul cel Mare pentru a ura oamenilor un an roditor si ferit de rele. Tot prin aceste practici se ureaza gazdelor putere de munca in noul an.Cu Sorcova se merge pentru a le ura gazdelor viata lunga si sanatate. Acum foarte multi ani, Sorcova era confectionata din ramurele de pomi fructiferi puse in apa la Sfantul Andrei sau Sfantul Nicolae. Sorcova respectiva se pastreaza pe peretele dinspre Rasarit sau in alt loc curat din casa.In unele zone, oamenii pun in practica Colindul lui Vasilica si merg prin sat cu o capatana de porc impodobita. Dupa colindat, cu totii merg undeva pentru a chefui.Se mai spune in popor ca noul an va fi asa cum este primul musafir care iti intra in casa pe 1 ianuarie. Daca acesta este bogat, asa va fi anul tau si in schimb daca acesta este sarac, nici tu nu vei avea un an prea bun.In ziua de sfantul Vasile se arunca in casa spice de grau. Seara, acestea se strang si sunt aruncate, din nou, prin casa de sfantul Ioan. Apoi se strang in manunchi si se pastreaza, fiind bune pentru a alina durerile de cap.Este bine ca pe 1 ianuarie sa bei mult vin, in popor spunandu-se ca atat vin cat va bea omul in aceasta zi, atat sange va avea in obraz in timpul anului.Tot in aceasta zi, femeile joaca furca si fusul, practica ce are loc pentru a se asigura ca peste an va creste canepa.Se mai spune din batrani ca daca de sfantul Vasile va ninge, anul ce abia incepe va fi unul imbelsugat. Tot in popor se mai spune ca daca in aceasta zi se vad multe stelute pe zapada, urmeaza un an bun si cu multe cununii.Despre Sfantul Vasile se mai stie ca petrece, iubeste, joaca si canta si mai este cunoscut in popor ca "mare betiv" din cauza petrecerilor organizate la inceput de an.