Traditii si obiceiuri de Sfintii Mihail si Gavriil

Ziua de 8 noiembrie a inceput sa fie praznuita in Biserica drept sarbatoare a ingerilor in secolul V si s-a raspandit repede in tot Rasaritul crestin. Sfintii arhangheli sunt cei dintai ingeri mijlocitori intre Dumnezeu si noi, oamenii.In folclor se spune ca ei asista la Judecata de Apoi, ard pacatele lumesti, purifica constiinta si sunt patroni ai casei., aparatorul credintei, este cel mai des invocat in slujbele bisericesti pentru a pazi de razboi si pentru ajuta la obtinerea victoriei intr-o lupta.El poarta, uneori, cheile Raiului, este un infocat luptator impotriva Diavolului si vegheaza la capul bolnavilor, daca acestora le este sortit sa moara, sau la picioarele lor, daca le este harazit sa mai traiasca.Este protectorul direct al calugarilor, era ocrotitorul armatelor crestine, al voievozilor, care purtau cu ei pe campul de lupta icoana marelui arhanghel.Semnificatia numelui Mihail este "Acela care este ca Dumnezeu".este cel care i-a vestit Fecioarei Maria zamislirea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. El este arhanghelul-mesager, cel prin intermediul caruia divinitatea transmite vesti si mesaje oamenilor.Este, mai ales, protectorul fecioarelor, al familiei, protectorul mamelor, copiilor si al calugaritelor.In ebraica, Gavriil inseamna "Omul lui Dumnezeu".Se obisnuieste ca in ziua de Sfantul Mihail si Gavriil sau in ajunul sarbatorii sa se imparta pomana pentru sufletele mortilor, aceste ofrande numindu-se popular "Mosii de Arhangheli".Totodata, un vechi obicei spune ca de sarbatoarea Sfintilor Mihail si Gavriil se aprind lumanari atat pentru oamenii in viata, cat si pentru cei morti fara lumanare sau disparuti in imprejurari naprasnice.In trecut, in ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, se facea marea pomenire pentru toti mortii din familie.Tot in aceasta zi, finii duc colaci nasilor, un obicei deloc intamplator, intrucat, la cununie, cele doua lumanari tinute de nasi sunt simboluri ale celor doi arhangheli, Mihail si Gavriil.Se spune ca cel care lucreaza in aceasta zi se va chinui in ceasul mortii, pana cand il va parasi sufletul.Din aceasta zi si pana la Craciun se spune ca mai trebuie sa fie inca doua-patru zile senine si calduroase, numite popular "Vara iernii".