Traditii si superstitii de Sfanta Marie Mica

Daca de Sfanta Marie Mare (15 august) nu se spune "La multi ani" celor care poarta acest nume, pe 8 septembrie crestinii ortodocsi au voie sa sarbatoreasca.In dimineata de 8 septembrie, credinciosii merg la biserica si se inchina Maicii Domnului. Se spune ca vor fi ascultate cu precadere rugaciunile femeilor care doresc sa ramana insarcinate.Femeile trebuie sa imparta struguri si prune, pentru ca mortii sa primeasca din roadele toamnei.Pe parcursul zilei, barbatii nu au voie sa mestereasca sau sa faca treaba prin curte, iar femeile nu au voie sa coasa sau sa spele. Daca barbatii vor mesterii, se vor lovi, iar daca femeile vor gati, li se va arde mancarea.Nu este voie sa se aprinda focul in casa, pentru ca atrage ghinionul si boala. Nici curatenie in casa nu trebuie sa se faca pentru a nu atrage raul.Se mai spune ca aceasta sarbatoare reprezinta trecerea dintre vara si toamna si ca de acum se poate da startul muncilor agricole, culesului viei sau batutului nucilor.Tot pe 8 septembrie pasarile se pregatesc de calatoria spre tarile calde, iar gazele si reptilele intra in pamant.Din batrani se spune ca in ziua de Sfanta Marie Mica plantele isi pierd din leac si din puterile tamaduitoare, asa ca daca oamenii nu le-au adunat pana acum nu ar mai trebui sa o faca.In Maramures, se crede ca, daca pe 8 septembrie va ploua, toamna va fi una urata si friguroasa.Potrivit unei superstitii mai ciudate, cei care mananca mancare gatita la foc vor atrage asupra lor boli care ii vor poci.