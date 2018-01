Un sfert din localnicii dintr-un sat din Sibiu, botezati la rau de Sfantul Ioan

Ziare.

com

Cam un sfert dintre localnicii din satul Talmacel, judetul Sibiu, poarta numele Sfantului Ioan, dar duminica, tot satul a fost in sarbatoare . Oamenii s-au trezit de dimineata, si-au impodobit caii, boii si carele si au plecat, impreuna cu Ceata junilor, prin sat, cu colinda."Obiceiul este deosebit. Se impodobesc animalele, carele, junii si junesele imbraca straie populare si toata lumea merge prin sat. Se strang toti Ionii si Ioanele si, impreuna cu baietii de la Ceata junilor, ajung la rau. Aici este invitat preotul satului, care face o rugaciune si se boteaza Ionii si Ioanele la rau, apoi se boteaza si invitatii", a declarat Nicolae Basaraba Petru, primarul Talmaciului, oras din care face parte si satul Talmacel.Potrivit edilului, circa un sfert din populatia satului Talmacel isi serbeaza ziua onomastica de Sfantul Ioan.Dupa scaldatul picioareleor, intreaga suflare s-a prins intr-o hora, mai ales ca vremea buna nu i-a mai indemnat spre case, dupa botezul in rau, ca in alti ani.Sarbatoarea de "Udatul Ionilor" este un obicei despre care batranii satului spun ca dateaza de dinainte de Marea Unire din 1918. Atunci, tinerii care nu facusera armata se adunau in mijlocul satului si, de Sfantul Ioan, se scaldau in rau.Potrivit specialistilor, "Udatul Ionilor" de la Talmacel incheie oficial sarbatorile de iarna in Marginimea Sibiului.