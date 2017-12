Vinerea Mare sa fie zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza - proiect de lege

Ziare.

Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ aflandu-se la Senat in calitate de prima Camera sesizata.Vinerea Mare ar putea deveni zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza daca propunerea legislativa va fi adoptata in cele doua Camere ale Parlamentului si promulgata de seful statului."Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 - 17 zile de sarbatoare legala. (...) Si in Romania ar trebui introdusa Vinerea Mare ca zi de sarbatoare legala, fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an", se arata in expunerea de motive a actului normativ.Codul Muncii stabileste in prezent urmatoarele zile ca sarbatori legale in care nu se lucreaza:1 si 2 ianuarie;24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane);prima si a doua zi de Paste;1 Mai,1 Iunie (Ziua Copilului);prima si a doua zi de Rusalii;15 august (Adormirea Maicii Domnului);30 noiembrie (Sfantul Andrei);1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei);25 si 26 decembrie (prima si a doua zi de Craciun).Vezi si cate zile libere vom avea in 2018