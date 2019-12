Zile libere 2020: Ce sarbatori pica in weekend si cate minivacante vom avea

Ziare.

com

Pe langa cele doua mentionate, intr-o zi de sambata va fi sarbatorita Adormirea Maicii Domnului (15 august), dar si a doua zi de Craciun, 26 decembrie.In plus, ne vom bucura de cateva minivacante pentru ca unele sarbatori pica vineri sau luni. Astfel, vom avea trei zile libere de Ziua Unirii Principatelor Romane - 24 ianuarie (vineri), 1 mai (vineri), 1 iunie (luni). De asemenea, ne asteapta si o minivacanta de 4 zile pentru ca Sfantul Andrei si Ziua Nationala pica luni, respectiv marti.Iata zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in 2020:- 1 si 2 ianuarie (miercuri si joi);- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane (vineri);- 17 aprilie - Vinerea Mare (vineri);- 19, 20 aprilie - prima si a doua zi de Paste (duminica si luni);- 1 mai (vineri);- 1 iunie (luni);- 7 si 8 iunie - prima si a doua zi de Rusalii (duminica si luni);- 15 august - Adormirea Maicii Domnului (sambata);- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei (luni);- 1 decembrie - Ziua Marii Uniri (marti);- 25, 26 decembrie - prima si a doua zi de Craciun (vineri si sambata).