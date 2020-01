Ziua Unirii: Programul evenimentor din Capitala

Ziare.

* Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia joi, incepand cu ora 10:30, o slujba de Te Deum dedicata implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor.De asemenea, la Sfanta Liturghie, oficiata de la ora 9:00 in Catedrala Patriarhala, vor fi pomeniti domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane.Depunerea unor coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (ora 10:45) va fi urmata de sesiunea de comunicari stiintifice "Unirea Principatelor Romane: realizare, recunoastere si beneficii", organizata de Academia Romana in colaborare cu Patriarhia Romana, in Aula Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei.La eveniment, programat de la ora 11:00, si-au anuntat participarea patriarhul Daniel, membru de onoare al Academiei Romane, care va rosti un cuvant de deschidere, presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, moderatorul manifestarii, academicienii Razvan Theodorescu si Victor Spinei, vicepresedinti ai Academiei, si acad. Eugen Simion, presedintele Sectiei de filologie si literatura al acestui for.* Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane,va vernisa, joi, in sala Lapidarium, micro-expozitia "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica".Prin aceasta actiune, inscrisa in cadrul seriei de evenimente "Exponatul lunii", MNIR va aduce astfel in atentia publicului cateva piese din patrimoniul Colectiei Filatelice a Romaniei, respectiv al colectiei Cabinetului Numismatic al institutiei muzeale: o scrisoare francata cu marca postala din emisiunea "Principatele Unite", cu valoarea nominala de 30 parale, circulata intre Bucuresti si Braila, 25-27 iunie 1862; un timbru postal cu efigia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza in oval, cu valoarea nominala de 5 parale si emis in anul 1865; doua probe ale monedei de 5 sutimi din anul 1864 cu efigia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza in profil spre dreapta pe avers si inscriptia "PRINCIPATELE UNITE" alaturi de valoarea nominala si milesimul pe revers. Marca postala si moneda reprezentand efigia lui Cuza sunt etalate si pentru a marca implinirea a 200 de ani de la nasterea lui, in luna martie.Muzeul este deschis publicului in ziua de 24 ianuarie, conform programului obisnuit.* Un program aniversar - "Mica Unire Muzicala", dedicat Unirii Principatelor Romane, va avea loc joi, de la ora 17:00, la sediul central "Mihail Sadoveanu" alIn prima parte a spectacolului, artistii din cadrul proiectului permanent al BMB "Opera la biblioteca" vor oferi publicului un program special dedicat Unirii Principatelor. Evenimentul va fi prezentat de Cristina Lascu, care va recita din lirica romaneasca.Repertoriul va include fragmente din muzica romaneasca de opera, dar si alte piese muzicale ale compozitorilor nationali cunoscuti, insotite de momente lirice care vor aduce aminte de actul de la 1859.In partea a doua a spectacolului, incepand cu ora 18:00, violonista Mioara Moroianu si pianistul Viniciu Moroianu vor prezenta un recital cameral cuprinzand Sonata nr. 3 in Mi bemol major, op. 12 de Ludwig van Beethoven, Sonata in fa minor, op. 4 Felix Mendelssohn Bartholdy si Elegie, op. 35 de Carmen Petra Basacopol.De asemenea, incepand cu ora 10:00, in holul principal al sediului central "Mihail Sadoveanu" va putea fi admirata expozitia "Franturi de suflet romanesc in ipostaze textile" sub semnatura etnologului Lucia Brad Paraschivescu.* Expozitia "Unirea Principatelor Romane - 24 ianuarie 1859. 200 de ani de la nasterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza" va fi prezentata, vineri, la. Vizitatorii vor avea posibilitatea sa asculte, in cadrul evenimentului, inregistrari celebre din creatia marilor compozitori romani, iar in Salonul de Muzica vor putea urmari cel de-al doilea episod al filmului "Unirile Romanilor", realizat si produs de istoricul Radu Gaina.Evenimentul va continua cu un recital extraordinar de muzica romaneasca sustinut de violonista Simina Croitoru si de pianistul Alexandru Burca. In program - George Enescu, Ciprian Porumbescu, Dinu Lipatti, Paul Constantinescu, Bela Bartok, Filip Lazar, Mircea Chiriac, Constantin Dimitrescu, Constantin C. Nottara, Grigoras Dinicu, Eugen Cuteanu, Sile Dinicu.Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.va fi deschis pentru vizitare pe 24 ianuarie, in intervalul orar 09:30 - 16:00, la implinirea a 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan-Cuza.In apartamentele pe care le-a ocupat domnitorul, vizitatorii vor putea admira expozitia extinsa cu obiecte personale care au apartinut familiei Cuza, documente originale, dar si sabia de parada, primita in dar de la principele sarb Mihail Obrenovici.Totodata, vor putea fi vizitate si expozitiile "REZISTENTII. Amintire si recunostinta" si "30 de ani si o zi - revolutia tinerilor", aflate in prezent pe simezele Muzeului National Cotroceni.Copiii cu varsta de pana la 14 ani beneficiaza de intrare gratuita.Persoanele interesate trebuiau sa se programeze la adresa: vizitare@muzeulcotroceni.ro pana miercuri, 22 ianuarie. Accesul se face doar in baza programarilor. Persoanele adulte trebuie sa prezinte la intrarea in muzeu un act de identitate in original - carte de identitate, pasaport.va avea un program special de vizitare vineri, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, publicul putand trece pragul institutiei intre orele 10:00 -18:00 (ultima persoana poate intra la ora 17:00). Cu acest prilej, va putea fi vizitata si expozitia temporara de reptile vii "Vino sa vezi cum joaca natura snake".