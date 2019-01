Ziua Unirii: Programul evenimentor din tara si ce fac Iohannis si Dancila

Iasi

In Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale organizeaza de la ora 09:30 o ceremonie militara de depuneri de coroane si jerbe de flori la Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasata in Dealul Patriarhiei Romane.Intre orele 10:00 si 14:00, la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" va fi organizata o manifestare intitulata "Unirea Principatelor Romane 1859-2019", dedicata implinirii a 160 de ani de la dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite, potrivit unui comunicat de presa al ministerului, remis, miercuri,"Manifestarea va include momente de reconstituiri istorico-militare cu ajutorul unor asociatii de profil si depunerea de coroane de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la cel al lui Mihail Kogalniceanu si la cel al generalului Ioan Emanoil Florescu, statui aflate in curtea muzeului. De asemenea, publicul vizitator va putea admira doua expozitii care contin si obiecte personale care au apartinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza", conform sursei citate.Potrivit Primariei Iasi, incepand cu ora 09:30, in Piata Unirii va avea loc prima parte a concertului de muzica populara "Noi suntem romani".Apoi, la ora 10:30, va avea loc ceremonia militara si religioasa la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Piata Unirii. In acest timp, aeronave IAR-99 SOIM si elicoptere IAR - 330 SOCAT vor survola zona, informeaza MApN.Iata cum se va desfasura ceremonia:- Te Deum: Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Episcopia Romano-Catolica de Iasi;- Discursurile oficialitatilor locale si centrale;- Depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar Alexandru Ioan Cuza;- Parada militara;- Intonarea "Horei Unirii".La ora 11:30 se va desfasura a doua parte a concertului de muzica populara "Noi suntem romani". Potrivit primariei, va fi si o "masa populara", unde doritorii pot servi ceai, vin fiert si placinte moldovenesti.La ora 12:30 va avea loc o slujba si depunere de coroane de flori la mormantul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Manastirea Trei Ierarhi.Ulterior, la ora 14:00, se va desfasura dezvelirea bustului poetului national georgian Besarion Gabashvili, in prezenta ambasadorului Georgiei in Romania, pe esplanada Costache Negri.Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina de Facebook a evenimentului organizat de Primaria Iasi: 24 ianuarie - Unirea Principatelor Romane "Ceremonii similare, dar si sesiuni de comunicari stiintifice, gale de filme documentare, expozitii si spectacole cultural-artistice, vor fi organizate, impreuna cu autoritatile locale, in garnizoanele in care exista monumente dedicate Unirii Principatelor Romane", mai precizeaza comunicatul Ministerului Apararii.Patriarhia Romana informeaza ca la Sfanta Liturghie oficiata joi, 24 ianuarie 2019, de la ora 08:15, in Catedrala Patriarhala, vor fi pomeniti domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane."Dupa Sfanta Liturghie, incepand cu ora 10:00, va fi oficiata slujba de Te Deum ca multumire adusa lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastra nationala, la care Biserica Ortodoxa Romana a contribuit in mod semnificativ", informeaza Patriarhia intr-un comunicat de presa Apoi, de la ora 10:25, va avea loc depunerea unor coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.De la ora 11:00, in Aula "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, se va desfasura Sesiunea de comunicari stiintifice intitulata "Unirea Principatelor Romane, baza a Statului Roman modern", si lansarea unor lucrari aparute la Editura Basilica."Sesiunea de comunicari stiintifice este organizata de Academia Romana in colaborare cu Patriarhia Romana. La aceasta intrunire academica participa persoane invitate de Patriarhia Romana", mentioneaza institutia.Totodata, joi, ierarhii si preotii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum in toate bisericile din Patriarhia Romana, in memoria celor care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor, iar la sfarsitul slujbei, la toate bisericile, vor fi trase clopotele timp de un minut.Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat deja prezenta in Iasi pentru ziua de miercuri , pentru a participa la evenimentele prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane. Joi, insa, seful statului se va afla in Capitala, unde va participa la evenimentele de la Palatul Patriarhiei.Joi, liderul PNL Ludovic Orban va sarbatori Mica Unire in Piata Unirii din Iasi, incepand cu ora 10:00.In ce il priveste pe premierul tarii, Viorica Dancila se afla miercuri si joi intr-o vizita de lucru la Bruxelles. Pe agenda prim-ministrului figureaza, joi dimineata, mai multe intalniri cu oficiali europeni.